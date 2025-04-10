В Казани предлагают создать «Шаймиев-центр» в составе масштабного культурного комплекса
В Кировском районе Казани, на территории Адмиралтейской слободы, предложили создать «Шаймиев-центр». Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан».
По замыслу института «Шаймиев-центр» может стать частью многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.
— Мультифункциональный комплекс предлагается разместить в живописном месте — в пойме старицы реки Казанки, по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, на которой планируется строительство новой Соборной мечети, — говорится в сообщении пресс-службы.
В проект комплекса также планируется включить:
- этнодеревни с традиционными домами народов Татарстана;
- ремесленные слободы с мастерскими и сувенирными лавками;
- культурно-выставочный комплекс для международных мероприятий;
- аутентичную рыночную площадь;
- ботанический парк с фермерскими зонами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.