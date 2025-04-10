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В Казани предлагают создать «Шаймиев-центр» в составе масштабного культурного комплекса

13:57, 10.04.2025
В Казани предлагают создать «Шаймиев-центр» в составе масштабного культурного комплекса
Фото: Динар Фатыхов

В Кировском районе Казани, на территории Адмиралтейской слободы, предложили создать «Шаймиев-центр». Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан».

По замыслу института «Шаймиев-центр» может стать частью многофункционального Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия городов Татарстана.

— Мультифункциональный комплекс предлагается разместить в живописном месте — в пойме старицы реки Казанки, по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, на которой планируется строительство новой Соборной мечети, — говорится в сообщении пресс-службы.

взято с сайта ipp.tatarstan.ru

В проект комплекса также планируется включить:

  • этнодеревни с традиционными домами народов Татарстана;
  • ремесленные слободы с мастерскими и сувенирными лавками;
  • культурно-выставочный комплекс для международных мероприятий;
  • аутентичную рыночную площадь;
  • ботанический парк с фермерскими зонами.
Рената Валеева

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