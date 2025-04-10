«Уходит эпоха советских строителей татарстанской большой химии»

В Казани простились с бывшим директором «Казаньоргсинтеза» Юрием Малышевым

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Накануне не стало Юрия Николаевича Малышева — человека, который стоял у истоков запуска Казанского завода «Органический синтез». На прощании собрались сослуживцы и ветераны завода, которые с теплом и уважением вспоминали годы плодотворной работы с талантливым руководителем, оставившим заметный след в истории предприятия. Подробности — в материале «Реального времени».

«Все, что я умел, — это его заслуга»

Юрию Малышеву было 94 года. Большую часть жизни он посвятил работе на «Казаньоргсинтезе». С утра у дома, где он жил, собрались ветераны предприятия, сослуживцы Юрия Николаевича.

В Казань он приехал опытным специалистом, проработав долгое время на химическом предприятии «Синтезспирт» в Ярославской области. В 1961 году его пригласили стать начальником цеха фенола и ацетона на Казанском заводе «Органический синтез». При нем цех вышел на проектную мощность.

— Завод строился с нуля, это было сложное дело, все нужно было организовать. Для этого нужны были люди, у которых был опыт работы в химическом производстве. Юрий Николаевич стал именно таким специалистом, он один из тех первопроходцев, который ввел завод в рабочее русло. Он совершил огромную работу, чтобы сегодняшний органический синтез продолжал работать, — рассказал бывший заместитель генерального директора объединения по кадрам и режиму Иль Айтуганов.

С утра у дома, где он жил, собрались ветераны предприятия, сослуживцы Юрия Николаевича. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Мы с ним пришли на завод в один день — 1 августа 1961 года. Он был начальником цеха, а я аппаратчиком шестого разряда. Мы, студенты после выпуска, не имели никакого опыта, учились только по учебникам, а химия требует очень большого внимания и уважительного отношения к себе. Он нам привил вот эту требовательность к процессу, внимательность к оформлению документации и, самое главное, уважение к людям, с которыми работаешь. Таких цехов, как наш, в Советском Союзе было шесть. А наш был единственный, в котором за всю его историю не было больших ЧП, потому что внимательное отношение к технологии, к технике безопасности, пожарной безопасности у него было в крови. Он ушел на повышение, а я стал на его место начальником цеха. Все, что я умел, — это его заслуга, его забота, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Валерий Черевин.

В 1968 году Юрий Малышев стал главным инженером завода, а в 1982 году — генеральным директором, проработав в этой должности до 1986 года.

Юрий Малышев был очень увлечен работой и относился с заботой к своему коллективу. При нем были построены оздоровительные комплексы для рабочих. Он уделял много внимания вопросам экологической безопасности предприятия. Его интересовало все — каждую инновацию он старался внедрить в производство.

— Он создавал условия для сотрудников. При нем очень много было сделано для того, чтобы люди могли чувствовать себя в объединении как дома. Юрий Николаевич был таким руководителем, который давал возможность сотрудникам развиваться. Он сам постоянно развивался и нам все время говорил, на что обращать особое внимание, — отметил ветеран предприятия Владимир Никулин.

Валерий Черевин: «Все, что я умел, — это его заслуга, его забота». предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Вспоминают коллеги о нем не только как о талантливом руководителе, но и как об открытом и добром человеке.

— Его все уважали. Он никогда не повышал голоса, всегда был вежливым. За десятки метров сам первым здоровался с каждым сотрудником, — вспоминает Валерий Портнов.

Согласен с ним и другой ветеран предприятия Николай Кузьмин:

— Он был человек с душой. Подойдет к каждому рабочему, пожмет руку, поинтересуется, как дела.

За свои заслуги Юрий Малышев был удостоен ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена «Знак почета», медали «Ветеран труда», был почетным химиком СССР, лауреатом премии Совета министров СССР.

«Он всю жизнь был борцом, так борцом и ушел»

Попрощаться с Юрием Малышевым пришли и представители руководства «Казаньоргсинтеза», администрации Кировского и Московского районов.

— Мне не удалось с ним поработать, я пришел на завод в 1996 году, Юрия Николаевича уже не было. Но тем не менее я с ним встречался, когда у нас были юбилейные мероприятия. Было интересно его слушать, он, как и я, работал на должности главного инженера. Он интересовался, как сейчас, мне было важно узнать, как было тогда. Им, конечно, было сложнее, чем нам, все только возводилось. К сожалению, уходит эпоха советских строителей татарстанской большой химии, — рассказал в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров.

Дочь Юрия Малышева Ирина Малышева поблагодарила всех за внимание к памяти отца, отметив, что он до последнего дня оставался таким же добрым, честным и деятельным человеком, которого помнят его коллеги и друзья. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Юрий Николаевич внес большой вклад в нефтехимическую отрасль. Его жизнь — пример для нынешнего поколения, — отметил заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Руслан Забиров.

Дочь Юрия Малышева Ирина Малышева поблагодарила всех за внимание к памяти отца, отметив, что он до последнего дня оставался таким же добрым, честным и деятельным человеком, которого помнят его коллеги и друзья.

— Он до последнего был командиром и борцом, ходил на своих ногах, очень не любил, когда ему помогали, во всем был самостоятелен. Он всю жизнь был борцом, так борцом и ушел, — рассказала она.

Похоронили Юрия Малышева на Сухорецком кладбище.