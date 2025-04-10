Казань и Исфахан стали городами-побратимами

Соответствующее соглашение было подписано мэрами городов Ильсуром Метшиным и Али Касемзаде

Казань и Исфахан официально установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение было подписано мэрами городов Ильсуром Метшиным и Али Касемзаде в Исфахане, во дворце «Чехель Сотун». Об этом пишет пресс-служба исполкома города.

Стороны договорились о всестороннем развитии отношений в культурной, экономической и туристической сферах. Соглашение стало продолжением российско-иранского Договора о стратегическом партнерстве, заключенного 17 января 2025 года.

В Генконсульстве России в Исфахане подчеркнули, что мэры городов условились развивать отношения в духе стратегического партнерства между Россией и Ираном.

— Многонациональная Россия и Иран сегодня переживают новый уровень взаимоотношений и развития. Президенты наших стран совсем недавно встречались у нас в Казани на полях саммита БРИКС. Исфахан один из старейших городов мира. Казань чуть помладше, нам только тысяча лет. Тем не менее нас связывает Великий шелковый путь, наши предки активно сотрудничали. Для меня большая честь открыть новую страницу наших взаимоотношений, — заявил Метшин.

— Город Казань сегодня — это важный экономический, политический, культурный центр страны, где проводятся различные мероприятия самого высокого уровня. Мы вам желаем развития и процветания. Исфахан является одним из древнейших городов мира. У нас множество исторических объектов и памятников культуры, мы развиваемся как туристический центр. Учитывая, что Россия является нашим стратегическим партнером, уверен, у нас будет плодотворное и эффективное сотрудничество, — отметил Касемзаде.

Соглашение подписано на русском, персидском и английском языках 9 апреля (20 фарвардина 1404 года по иранскому календарю).

Дворец «Чехель Сотун», где прошла церемония подписания, является памятником персидской архитектуры XVII века и входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Персидские сады».

Иранская сторона традиционно проводит в этом дворце мероприятия, которым придает особый, почетный статус. взято с сайта kzn.ru

В рамках церемонии Метшин также принял участие в изготовлении тугры, на которой изображены казанская мечеть «Кул-Шариф» и символ Исфахана.

Мэр Казани также проведет в Тегеране рабочее заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в качестве ее председателя.



Рената Валеева