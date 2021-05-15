В школы Казани поступили сообщения о заложенных бомбах

Фото: предоставлено очевидцем

Школа №18

В Казани эвакуировали школу №18 в Вахитовском районе из-за сообщения о бомбе. Об этом рассказал корреспондент «Реального времени».

Детей вывели к Музею Ленина, территорию оцепила полиция. Родителей просят забрать детей.

Фото: очевидец, эвакуация школы №18

Как рассказала «Реальному времени» одна из учениц 18-й школы, преподаватели сообщили школьникам о том, что нужно эвакуироваться, примерно в 10.40—10.50. Экстренные службы прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Родителей спустя 10 минут попросили забрать детей.

Фото: очевидец, возле школы №18

Многие вещи у ребят остались в школе. Собеседница издания взяла с собой только телефон и рюкзак. Возле школы находятся патруль и машины служб МЧС.



Гимназия №7

Очевидец Кристина Иванова, которая собиралась отвести ребенка в музыкальную школу, сообщила, что и эту школу, и 7-ю гимназию по соседству эвакуировали. Родителей тоже оповестили о том, что детей нужно забрать по домам.

Некоторые преподаватели 7-й гимназии и музыкальной школы, расположенной рядом, утверждают, что тревога учебная.



Фото: очевидец, возле гимназии №7

Фото: очевидец, кадр возле гимназии №7

Гимназия №122

Источники «Реального времени» подтвердили информацию об эвакуации в гимназии №122. Дети стоят у стадиона «Тасма» и ждут, пока их заберут родители.

Фото: очевидец, возле гимназии №122

Фото: очевидец, возле гимназии №122

«Заминирован» десяток школ

По данным телеграм-канала «Еду в Татарстан», сообщения о заложенных бомбах поступили еще в школы №169, №72, гимназии №171, №33, лицеи Иннополис и №177. Список «заминированных» школ продолжает пополняться. Официальных данных, подтверждающих или опровергающих информацию об учениях, пока нет.



В 12.06 в telegram-канале мэрии Казани сообщили, что в каждой из школ работают спецслужбы, которые проводят проверки. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке.

Как сообщает Mash Iptash, полиция и МЧС проверили все школы и ничего не обнаружили. По данным источников канала, неизвестный прислал на электронную почту список «заминированных» школ. Себя он назвал членом террористической организации.

Напомним, вчера в Казани из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школьников и учителей из казанской гимназии №27. Их разместили в школе №41. Тревога оказалась ложной, специалисты ничего не обнаружили в здании.



Ложные сигналы о минировании в школах предстоит проверить полиции. Прокуратура Татарстана будет контролировать ход и результат этих проверок, рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В 13.37 в исполкоме города доложили о завершении проверок в интернате №7, гимназии №7, школе №72. Взрывных устройств там не обнаружили. Первые результаты проверок подтверждают, что речь идет о ложном минировании, отметили в мэрии Казани.

Татьяна Леухина, Людмила Губаева