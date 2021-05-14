Ректор ТИСБИ подтвердила, что Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, предлагал сокурснику вступить в секту. Об этом сообщила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс, пишет «Интерфакс».

«Пока он еще учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту», — сказала Прусс.

Ранее СМИ сообщали, что Галявиев звал одногруппников в секту. Следком восстановил ход событий в 175-й гимназии Казани, где ее выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу. К нападению на школу юноша мог готовиться еще с апреля.

Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев