Как закончат учебный год дети из расстрелянной казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

Последний звонок в чужих стенах

Ученики 9-х и 11-х классов 175-й казанской гимназии завершат учебный год очно в соседней 174-й школе. Школьникам выделяются отдельные кабинеты, их не будут смешивать с учениками принимающей школы. И учить их будут их собственные педагоги. Впрочем, отказаться от очного обучения родители тоже вправе — и тогда им будет предложена дистанционная или смешанная форма.

Всего в школу №174 в понедельник должны будут прийти 86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников. Им выделен отдельный блок в здании. Ученики со 2-го по 8-й и 10-х классов закончат год на дистанционке.

123 первоклассника 175-й гимназии могут доучиваться дома, но на случай, если у родителей возникнет запрос на пребывание ребенка в стенах школы, для них организуются дежурные классы еще в одной школе по соседству — 171-й. Это может понадобиться, если дома невозможно организовать дистанционку или родители по какой-то причине не могут обеспечить присмотр за ребенком в рабочее время.

Последний звонок прозвенит для выпускников 22 мая, и ученики 175-й гимназии встретят этот праздник не в родных стенах. Пока не решено окончательно, как будут организованы торжественные линейки — вместе или раздельно для учеников двух разных школ, но уже понятно, что они пройдут в 174-й школе.

Безопасность усилена

Журналистам рассказали, как устроена система безопасности в здании школы №174, с учетом происшедших трагических событий.

Заместитель директора по воспитательной работе Резеда Харисова, стоя рядом с рамкой металлоискателя, продемонстрировала: дверь школы закрыта на магнитный замок, рядом с ней стоит дежурный. Открывается дверь только для учеников и сотрудников школы. У охранника есть ручной металлоискатель. Тревожных кнопок в здании школы три: одна висит на шее у охранника, вторая находится у директора, а третья — на пульте вахты. По периметру школы установлено семь видеокамер, еще одиннадцать — внутри здания на разных этажах, монитор находится в помещении вахты. В школе работает система противопожарного оповещения и громкая связь.

Охранять школу помогают двое сотрудников Росгвардии — в основном в этом и состоит усиление мер безопасности, ведь все вышеперечисленное уже действовало и ранее. Весь коллектив еще раз прошел инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива и учеников.

Школу охраняет ЧОП «Айрус». На вопросы о том, из каких средств оплачивается охрана, завуч ответила, что из внебюджетных средств (в переводе на русский язык это означает, что на охрану скидываются родители, как и во многих других школах города). Позже представитель Управления образования Казани затруднился ответить на вопрос о том, будет ли наконец эта статья расходов включена в государственное бюджетирование школ Казани — сообщил, что сейчас на федеральном уровне разрабатывается единый стандарт обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Так что вопрос нужно адресовать не муниципальным властям.

Кризисное реагирование

Резеда Харисова рассказала: в тот день, когда случилась трагедия, педагогический состав сразу же оповестил об этом родителей. Завуч вышла к воротам школы, пропускала родителей по спискам, детей отпускали из школы, только передавая их лично в руки родителям или законным опекунам.



После трагедии школа №174 еще раз прозондировала учеников, бывших и нынешних, детей из группы риска. С ними работают психологи — как штатный школьный, так и предоставленные МЧС, которые сейчас работают на базе учебного заведения. Работники силовых ведомств дежурят в школе с 7 утра до 8 вечера, и продлится это до конца учебного года.

«Мы оцениваем действия педагогов и администрации гимназии №175 как правильные и героические»

Альберт Ахметов, замначальника Управления образования, рассказал о том, как должна быть устроена безопасность в каждой школе:

— Безопасность в школе — комплекс мер, как технических, так и организационных, и все эти моменты должны работать слаженно. В каждой школе должен быть громкоговоритель, система контроля управления доступом, камеры, тревожная сигнализация, автоматическое оповещение о пожаре. А с организационной точки зрения — педагоги проходят курсы и тренинги, работают с детьми.



Но трагическая ситуация в гимназии №175 была непрогнозируемой, говорит Альберт Ахметов. И даже в этом случае действия администрации и учителей были абсолютно правильными:

— На примере 175-й гимназии мы видим, что организационно все было сделано правильно: директор объявила по громкой связи, что необходимо запереться, учителя закрылись в кабинетах, и на наш взгляд, это спасло много жизней. Мы оцениваем действия педагогов и администрации школы как правильные и героические. К такому же мнению, как вы знаете, пришло и руководство страны.

Правда, поименного списка педагогов, которых предложено наградить, пока нет.

Но весь комплекс принятых мер не уберег детей от вооруженного нападения — дверь на магнитном замке устояла бы против преступника с ножом или пистолетом, но не перенесла выстрелов из дробовика. И это, как говорит Ахметов, проблема всех школ страны. Он надеется, что к 1 сентября уже будут внесены изменения в стандарты обеспечения безопасности, но отдельно говорит о том, что физически, наверное, тяжело приставить к каждой школе вооруженную охрану на постоянной основе. Тем более что в ситуации с казанской трагедией все действительно было непрогнозируемым:

— Одна из задач воспитательной работы в школе — выявление детей из зоны риска, из неблагополучных семей. С ними отдельно работают и психологи, и комиссии по делам несовершеннолетних. Но в случае с Галявиевым мы знаем, что никаких предпосылок не было: видим, что и в школе, и в колледже он не подпадал ни под какие шаблоны и маркеры, по которым мы или правоохранительные органы могли бы реагировать...



Людмила Губаева, фото: Максим Платонов