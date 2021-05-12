Генерал-майор ФСБ объяснил, почему прохожие не сообщили о человеке с оружием на улице Казани

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что прохожие не отреагировали на Галявиева с автоматом на улице из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности.

Как пишет «РИА Новости», часто люди равнодушно относятся к тому, что их окружает, так как не являются участниками событий. Некоторые с опаской относятся к таким инициативам из-за недоверия к правоохранительным органам. Также не каждый определит, настоящее ли в руках оружие, и не подумает, что прохожий имеет криминальные намерения.

Напомним, что 19-летний Ильназ Галявиев вчера устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В школу он шел совершенно открыто, с ружьем в руках, его никто не попытался остановить и не заявил в полицию. В результате действий стрелка погибли девять человек.



Ольга Плешкова