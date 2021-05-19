Занятия в гимназии №40 в Казани возобновились после проверки

В мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что ученик гимназии №40 пришел на урок с электронной сигаретой и игнорировал замечания учительницы. Тогда она забрала сигарету, и ученик начал проявлять агрессию, в том числе кричать: «Я вас всех взорву».

Было принято решение принять меры предосторожности. Школу проверили, опасных предметов обнаружено не было. Учебный процесс в гимназии восстановлен. Всего было эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников школы.

Мэрия Казани попросила не разглашать данные ребенка до тех пор, пока с ним не поговорят эксперты.

Гимназию №40 в Казани эвакуировали по причине агрессивного поведения одного из учеников. Сейчас со школьником работают психологи.

Маргарита Головатенко