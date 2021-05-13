СМИ узнали детали подготовки и нападения на казанскую гимназию

Следком восстановил ход событий в 175-й гимназии Казани, где ее выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу. К нападению на школу юноша мог готовиться еще с апреля, выяснил «Коммерсант».

12 апреля он получил разрешение на приобретение оружия и через два дня примерно за 30 тысяч рублей купил полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и патроны к нему. В интернете он нашел рецепты приготовления взрывных устройств на основе селитры, которую заказал с доставкой в онлайн-магазине. Из нее изготовил как минимум две бомбы, которые начинил поражающими элементами. Одну оставил в квартире, а со второй отправился в школу.

Фото: realnoevremya.ru

Отдельно издание отмечает, что в школу Галявиев приходил несколько раз, очевидно, на разведку. В день нападения камеры зафиксировали два его визита. В первый раз, когда он был без оружия, вахтерша в школу его не впустила.

Подготовку к преступлению никто не заметил. Колледж молодой человек забросил, родственники оставили его одного в квартире. По некоторым данным, родные съехали из-за неадекватного и агрессивного поведения Галявиева. «Коммерсант» добавляет, что изменения в поведении, возможно, были спровоцированы тяжелым заболеванием, которое выявили в 2020 году.

«По уточненным данным, речь идет об энцефалопатии головного мозга, при которой дистрофически изменяются его ткани, что приводит к нарушению функций», — сообщает издание.

В 9.30 11 мая злоумышленник пришел в школу с автоматом и бомбой. Ружье было заряжено пятью патронами. Ворвавшись в гимназию и ранив одного из учителей, Галявиев привел в действие бомбу, которую заложил у кабинета английского языка. По предварительным данным, мощность СВУ эксперты оценили в 900 г в тротиловом эквиваленте. От взрыва и осколков бомбы никто не пострадал. Галявиев начал ходить по школе и пытаться открыть дверь классов, которые к тому времени закрыли после объявления по громкой связи. Злоумышленник стрелял в учеников и учителей, попадавшихся на пути. Кто-то из них получил ранения, но в одном случае потерпевшим явно повезло — ружье дало осечку, и пока Галявиев перезаряжал Hatsan, у них появилось время, чтобы скрыться.

Дойдя в поисках жертв до третьего этажа, Галявиев вломился в кабинет 8 «А». По предварительным данным, он выпустил пять зарядов картечи в учителя и школьников, перезарядил ружье и продолжил стрелять. Позже из окна этого класса он вел огонь по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать.

Погибли семь детей и двое учителей. Еще 20 человек получили ранения и травмы. Увидев из окна росгвардейцев, он снял с себя разгрузку, оставил ружье и вышел к силовикам. Никакого сопротивления Галявиев не оказывал.

Напомним, на допросе Галявиев заявил, что считает себя «богом». По данным Baza, нападение на учебное заведение он совершил в трезвом состоянии.

Татьяна Леухина