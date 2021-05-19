Галимова прокомментировала сообщения об исключении учеников гимназии №175 из списка потерпевших

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала сообщения СМИ о том, что некоторых детей из казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, переводят из пострадавших в статус свидетелей. По данным изданий, из-за этого семьи лишаются выплат.



— Это решение принимается следственным комитетом. У республики нет полномочий, в рамках следственных действий проходят допросы, и там принимают решение, — сказала она.

Семьям пострадавших начали выплачивать 400 тыс. и 200 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести ранений. Родственники погибших уже получили по 1 млн рублей.

Российский Красный Крест и Сбербанк завершают сбор средств для пострадавших, на сегодня собрано более 70 млн рублей. По словам Галимовой, деньги направят на отдых и санаторно-курортное лечение детей и учителей.