В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию
Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере. Об этом сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
Он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у него нет, передает RT.
Правозащитники видели Галявиева при проверке изолятора.
После завершения проводимых следственных действий его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, дополняет ТАСС.
12 мая Советский суд Казани заключил его под стражу на 2 месяца, до 11 июля. По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
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Напав на детей с оружием, он очевидно поставил себя вне имеющихся законов и морали, поэтому вполне может рассчитывать на адекватное отношение.
Он может спасти не одну жизнь, если его органы, как донора, передать нуждающимся. Причем сделать это нужно безвозмездно, это будет справедливо.
Самому ему достаточно оставить только мозг, и необходимые для питания мозга органы, по минимуму. Можно оставить слух, пусть весь свой остаток жизни слышит плачь детей и родителей.