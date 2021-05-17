В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию

Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере. Об этом сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у него нет, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правозащитники видели Галявиева при проверке изолятора.

После завершения проводимых следственных действий его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, дополняет ТАСС.

12 мая Советский суд Казани заключил его под стражу на 2 месяца, до 11 июля. По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

