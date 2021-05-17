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В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию

19:52, 17.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию
Фото: realnoevremya.ru

Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере. Об этом сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у него нет, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правозащитники видели Галявиева при проверке изолятора.

После завершения проводимых следственных действий его доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, дополняет ТАСС.

12 мая Советский суд Казани заключил его под стражу на 2 месяца, до 11 июля. По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 май
    С точки зрения современного трансгуманизма будет очень неэффективно применять к нему смертную казнь.

    Напав на детей с оружием, он очевидно поставил себя вне имеющихся законов и морали, поэтому вполне может рассчитывать на адекватное отношение.

    Он может спасти не одну жизнь, если его органы, как донора, передать нуждающимся. Причем сделать это нужно безвозмездно, это будет справедливо.

    Самому ему достаточно оставить только мозг, и необходимые для питания мозга органы, по минимуму. Можно оставить слух, пусть весь свой остаток жизни слышит плачь детей и родителей.
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  • Анонимно 18 май
    пошло поехало эти нко и другаяконтора которые только и знают что защитить извергов которые режут убивают насилуют взрослыхдетей протащить в снрбского чтобыполучить гонорар с запада а что эта тварь наделал столько горя им наплевать
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