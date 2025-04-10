«Запуск космического корабля с татарстанцем на борту — это гордость до слез!»

Делегация республики наблюдала запуск космического корабля с татарстанским космонавтом Сергеем Рыжиковым на борту

Фото: Скриншот фото с официального сайта Роскосмоса

Сразу несколько групп из Татарстана смогли стать свидетелями запуска космического корабля «Союз МС-27» 8 апреля 2025 года на легендарном Байконуре. Старт приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На борту корабля российские космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков — уроженец республики, а также астронавт NASA Джонни Ким. Как меняется Байконур, почему запуск стал рекордным и когда экипаж вернется домой — в материале «Реального времени».

«Космическая Мекка мира»

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» уже доставил экипаж 73-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Миссия продлится до 9 декабря, за это время экипаж проведет 50 научных экспериментов.

Сам запуск космического корабля транслировали в прямом эфире. Кроме того, он стал рекордным по числу наблюдателей непосредственно на космодроме. Увидеть все своими глазами приехали около 2,5 тысячи человек. В их числе 27 молодых людей и девушек из Татарстана. В состав делегации вошли победители Всероссийских олимпиад по астрономии, химии, физике, математике, биологии и других точных наук, победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», активисты движений «Сәләт», «Зихангиры», а также дети, отличившиеся в творческой, научной, спортивной и общественной деятельности.

Еще одной делегация из Татарстана — это организаторы движения «Зихангиры», в том числе создатель инициативной группы Халиль Гайнутдинов. По его словам, в последние годы на космодроме «Байконур» регулярно проводятся туристские и образовательные программы. Численность желающих посетить объект возрастает, если они приходятся на даты стартов космических грузовых и пилотируемых кораблей, но самым рекордным стал нынешний старт.

предоставлено Халилем Гайнутдиновым

— Байконур из военного городка превращается в космическую Мекку мира. Перед запуском всю ночь не смолкала музыка на улицах, из всех ресторанов и кафе. Нечто подобное можно наблюдать во время финала чемпионатов мира по футболу или на Олимпийских играх. Гости приехали из Татарстана, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Казахстан, США и других городов и стран. Эмоции невозможно оценить обычными мерками: это восторг, счастье, гордость за страну — до слез! — признается Гайнутдинов.

«На Байконур через 41 год»

Свою поездку активист приурочил и к очередному космическому полету единственного татарстанского космонавта — Сергея Рыжикова, с которым он знаком и дружит с 2013 года.

— Мы с Сергеем общаемся через интернет, а виделись 1 июня 2023 года, когда он приезжал на встречу с учениками школ Казани в День защиты детей, и 28 сентября этого же года в Звездном городке, когда наша группа в составе организаторов отдыха детей и строителей «Парка зихангиров» посетила Центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. На свою родину, в Бугульму, Сергей Рыжиков старается приезжать чаще, однако мы его в это время стараемся не беспокоить. Он, безусловно, один из самых опытных действующих космонавтов страны, — отметил основатель «Зихангиров».

Халиль Гайнутдинов и сам служил на Байконуре в 1982—1984 годах, участвовал в строительстве комплекса для ракетно-космической системы «Энергия-Буран».

— Он стал самым грандиозным космическим проектом Советского Союза. 15 ноября 1988 года, более 36 лет назад, многоразовый космический корабль «Буран» в автоматическом режиме, без космонавтов, облетел Землю два раза и, как самолет, благополучно вернулся на Байконур. Об этом подвиге отечественной космонавтики до сих пор не говорят, а надо бы. Мечта поехать на Байконур жила со мной все годы. Ей суждено было сбыться только через 41 год. К слову, в этом году 2 июня будут отмечать 70-летие начала строительства легендарного космодрома. Свою поездку мы приурочили и к этому юбилею, — рассказал он.

«Зихангиры» — люди Вселенной

Движение «Зихангиры» было создано в 2011 году к 50-летнему юбилею исторического полета в космос Юрия Гагарина. В инициативную группу входят учителя, ученые, политические и общественные деятели, космонавты, ветераны и действующие сотрудники ракетно-космической отрасли, студенты и школьники, неравнодушные к проблемам отечественной космонавтики люди. Цель группы — популяризировать достижения советской, российской космонавтики, заинтересовать детей и молодежь космической тематикой.

предоставлено Халилем Гайнутдиновым

В рамках деятельности группы в 2013 году была написана и издана книга «Космос нас зовет, зихангиры!» (авторы — Х. Гайнутдинов и К. Шакиров). Кроме того, в селе Новый Кинерь Арского муниципального района РТ построен «Парк зихангиров». В школах Татарстана с 2016 года 12 апреля проводится акция «108 минут вместе с Юрием Гагариным». С 2023 года в школах Казани проводятся ежемесячные мероприятия космической тематики в рамках проектов «Марафон зихангиров» и «Зихангирия — страна гагаринцев!», во время каникул — космические смены в лагерях.

— Интерес детей к космосу и космонавтике надо возрождать не только и не столько для того, чтобы из них подготовить космонавтов. В космонавтике сосредоточены все высшие достижения науки, техники и технологий. Изучение космоса и космонавтики создает предпосылки для эффективного развития детей как разносторонне развитых, технически подготовленных, целеустремленных, физически здоровых людей. Для этого надо создавать научно-образовательные центры «Зихангиры» космической направленности с гарантией доступности для всех детей, проявивших интерес к этой теме, — уверен создатель движения.

предоставлено Халилем Гайнутдиновым

В этом году в честь первого полета в космос во всех школах Казани пройдет День Гагарина, а 16 апреля в лицее №35 — образовательном центре «Галактика» Приволжского района города Казани состоится общегородской фестиваль зихангиров.