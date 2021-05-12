ФСБ подтвердила задержание в Крыму мужчины — он в соцсетях угрожал взорвать школу

В Крыму ФСБ задержала жителя села Амурского Красногвардейского района за фейк в соцсетях о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьского, сообщает ТАСС.



«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с МВД по Республике Крым задержан житель села Амурского Красногвардейского района Республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьского», — отмечается в сообщении.

Позже в отношении него возбудили уголовное дело.

Вчера в казанской гимназии №175 произошла стрельба, которую устроил Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек и 23 пострадали. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев