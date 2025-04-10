Жители Татарстана ожидают среднюю зарплату в 110 тысяч рублей в месяц
Жители Татарстана в среднем рассчитывают на зарплату в 110 тысяч рублей в месяц во втором квартале 2025 года. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» в своем исследовании, пишет ТАСС.
В целом по России средняя ожидаемая зарплата составляет 111 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплатные ожидания наблюдаются у специалистов в сфере IT и телекома (172 тыс. рублей), а также у работников строительной отрасли (150 тыс. рублей). В сфере производства и агропрома ожидаемая зарплата составляет 115 тыс. рублей.
Помимо Татарстана, в других регионах России средние зарплатные ожидания распределились следующим образом:
- Москва и Московская область: 139 тыс. рублей,
- Санкт-Петербург и Ленинградская область: 113 тыс. рублей,
- Нижегородская область: 105 тыс. рублей,
- Свердловская область: 91 тыс. рублей.
Сотрудники банков и финансовых организаций в среднем рассчитывают на 110 тыс. рублей в месяц, в ретейле и торговле ожидаемая зарплата составляет 94 тыс. рублей, а в сфере образования и науки — 92 тыс. рублей в месяц.
В Татарстане реальные зарплаты работников увеличились на 11,7% в январе 2025 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
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