Жители Татарстана ожидают среднюю зарплату в 110 тысяч рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана в среднем рассчитывают на зарплату в 110 тысяч рублей в месяц во втором квартале 2025 года. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» в своем исследовании, пишет ТАСС.

В целом по России средняя ожидаемая зарплата составляет 111 тысяч рублей. Наиболее высокие зарплатные ожидания наблюдаются у специалистов в сфере IT и телекома (172 тыс. рублей), а также у работников строительной отрасли (150 тыс. рублей). В сфере производства и агропрома ожидаемая зарплата составляет 115 тыс. рублей.

Помимо Татарстана, в других регионах России средние зарплатные ожидания распределились следующим образом:

Москва и Московская область: 139 тыс. рублей,

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 113 тыс. рублей,

Нижегородская область: 105 тыс. рублей,

Свердловская область: 91 тыс. рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сотрудники банков и финансовых организаций в среднем рассчитывают на 110 тыс. рублей в месяц, в ретейле и торговле ожидаемая зарплата составляет 94 тыс. рублей, а в сфере образования и науки — 92 тыс. рублей в месяц.

В Татарстане реальные зарплаты работников увеличились на 11,7% в январе 2025 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рената Валеева