В правительстве обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний

Российские власти прорабатывают условия, при соблюдении которых иностранные компании, покинувшие Россию с 2022 года из-за начала военной операции на Украине и западных санкций, смогут вернуться. Об этом пишет РБК.

Предварительный перечень возможных условий включает требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечению трансфера технологий, размещению в России максимально возможной цепочки элементов, включая производственные мощности и инженерные центры. Также обсуждается предоставление отечественному бизнесу возможности оценить риски, возникающие в случае возобновления работы той или иной зарубежной компании, и представить своё мнение о последствиях ее допуска на рынок.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Разработать правила возвращения западных компаний в Россию поручил президент Владимир Путин. Российским производителям должно быть обеспечено преимущество, заявлял он.



Кроме того, рассматривается такой вариант требования, как определенный уровень роботизации производства, который должна будет обеспечить иностранная компания. Сейчас Россия существенно отстает по плотности роботизации от мировых лидеров. Так, по данным Минпромторга, этот показатель в России составляет лишь 19 роботов на 10 тыс. сотрудников при среднемировом уровне 162 на 10 тыс.

При одобрении заявок на обратный вход власти также будут смотреть на то, не находится ли продукция, изготавливаемая иностранной организацией, в перечне приоритетной продукции с точки зрения импортозамещения. Сейчас есть перечень приоритетной продукции из 329 позиций, сформированный межведомственной комиссией при Минпромторге.

Для тех компаний, которые в 2022 году «хлопнули дверью» перед российским рынком, приходит время возвращаться. И проще это сделать тем, кто заранее позаботился о «втором пришествии». Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева