В Татарстане наркокурьер пытался провезти гашиш и мефедрон в боксерской груше

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники ДПС задержали 44-летнего жителя Сочи, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны внутри боксерской груши, находившейся в его автомобиле, сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером на 822 км трассы М-12 «Восток». Автомобиль «Джили» был остановлен для проверки документов. Поведение водителя, который заметно нервничал и оглядывался, вызвало подозрения у сотрудников полиции, что стало основанием для проведения досмотра транспортного средства.

В ходе осмотра за передним пассажирским сиденьем, на полу автомобиля, была обнаружена боксерская груша. Внутри нее находились несколько пакетов с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «гашиш» общей массой 3807,4 гр. и «мефедрон» массой 1976,9 гр.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что с декабря прошлого года сотрудничает с теневым наркомаркетом. В конце февраля он забрал криминальный груз в г. Химки Московской области, получив координаты от «работодателя». Гашиш предназначался для доставки в Екатеринбург, а мефедрон — в Курган.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что сотрудники Управления ФСБ по Татарстану пресекли деятельность крупной подпольной нарколаборатории, располагавшейся в Пестречинском районе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято около 7 тонн химических прекурсоров и 38 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба.

Рената Валеева