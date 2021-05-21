В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконное изготовление и ношение оружия

Фото: Максим Платонов (архив)

В Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия. Под норму подпадают легкая пневматика и холодное оружие, которое граждане носят с собой в целях самообороны.

Законопроектом предлагается изложить статью 20.10 КоАП РФ в новой редакции под наименованием «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». На сегодняшний день предусмотрена ответственность лишь за незаконный оборот пневматики.

Авторы предлагают штрафовать граждан на 5—10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или арестовывать нарушителей на срок до 15 суток. Для должностных лиц депутаты предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей или дисквалификацию до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для организаций авторы законопроекта хотят установить штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.

При этом депутаты предлагают освободить от административной ответственности тех, кто добровольно сдал оружие, его части и патроны к нему.

Фото: Максим Платонов (архив)

Законопроект подготовили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Напомним, что на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.



Татьяна Демина