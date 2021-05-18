Ильсур Метшин призвал расследовать ложные вызовы о минировании школ

Фото: предоставлено очевидцем

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал к оперативному расследованию ложных вызовов о минировании школ города.



«На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей», — сказал мэр.

«Телефонным террористам» напомнили о статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение о терроризме, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом от 200 до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Если речь идет об объектах социальной инфраструктуры, куда входят школы, штраф может достигать до 700 тысяч рублей, а срок — 3—5 лет.

Во вторник утром в Казани произошла эвакуация школы №67 на улице Дежнева. Вызов оказался ложным.

После атаки на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.



Маргарита Головатенко