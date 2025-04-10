В Татарстане в суд направлено дело против организатора нелегального пансионата

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней Чулпан Мифтаховой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Мифтахова организовала в арендованном доме в поселке Щербаково нелегальный пансионат для круглосуточного проживания пожилых людей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организованный и руководимый ею пансионат не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, а оказываемые услуги не обеспечивали безопасность жизни и здоровья постояльцев.

Обвиняемая признала свою вину.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Авиастроительном районном суде города Казани после вручения обвинительного заключения.

Стоит отметить, что в отношении племянницы, помощника нотариуса и врача, также фигурирующих в данном деле, расследование продолжается.

Рената Валеева