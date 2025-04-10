В Казани освободили коммерсанта из дела главврача ЦРБ Нижнекамска

Фото: Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», накануне после допроса в Следкоме Татарстана на свободу выпустили Данила Костоланова, представителя фирм-поставщиков расходных материалов и инструментов для медучреждений. С него взяли обязательство о явке.

Костоланов подозревается в поставке товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Его задержали следом за главным врачом Нижнекамской центральной многопрофильной райбольницы Русланом Валеевым, которого накануне по обвинению в превышении полномочий водворили под домашний арест.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В СК и экономической полиции считают: Валеев в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после получения победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024-го года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Валеев вину признал частично. Костоланов — полностью. Как этот бизнесмен участвовал в совещаниях врачей и навязывал техзадания без учета реальных потребностей клиники, а главврач требовал «договариваться», свидетельствовал заведующий отделением Нижнекамской больницы.