Fine-tuning «Иннополиса»: IT-зона готовит экспериментально-правовой режим для венчура

Инвесторы ждут маржу на капитал не менее 50% и горизонт планирования до 5 лет

Фото: Олег Тихонов

«Сейчас Москва (инновационный кластер вокруг «Сколково», — прим. ред.) «пылесосит» большинство IT-компаний. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы IT-кластеров было много, а не один на всю страну», — заявил сегодня глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов во время «нулевого дня» Российского венчурного форума. Неравенство в налоговых преференциях между инновационным центром «Сколково» и регионами может быть устранено до конца этого года. Ассоциация инновационных регионов собирается выступить с инициативой о введении экспериментально-правового режима для венчурных фондов, что обеспечит им возврат НДФЛ на капитал. Подробнее — в материале «Реального времени».

50% на капитал, или Чего хотят венчурные фонды

ОЭЗ «Иннополис», привлекающая в качестве резидентов высокотехнологичные IT-компании, может стать еще и обособленным анклавом по привлечению венчурного капитала. Ассоциация инновационных регионов РФ (в нее входят 19 субъектов страны) и власти Татарстана разрабатывают законодательную инициативу об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере венчурных инноваций. Такую революционную идею анонсировал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на панельной дискуссии, посвященной роли региональных кластеров и экономических зон в формировании потока венчурных сделок.

— Нужен Fine-tuning на повышение доходности инвестиционного капитала в венчур. Вот это основное, — отметил он, имея в виду введение налоговых вычетов на прямые инвестиции и посевное финансирование через фонды.

По словам Шайхутдинова, чтобы заинтересовать инвестора, маржа на капитал должна быть не менее 50%, а инвестор должен видеть горизонт в перспективе 4—5 лет.

Роман Шайхутдинов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Венчурный капитал все чаще инвестируют в стартапы, которые создаются в том числе и под крылом ОЭЗ «Иннополис». «Многие тестируют передовые разработки сначала в нашей зоне, а потом представляют на разных площадках и находят инвесторов. Те осуществляют коммерциализацию проектов, — рассказал Роман Шайхутдинов. — Чем интересен Татарстан? Он не дает деньги напрямую, но обеспечивает «удочкой» для заработка. Большинство высокотехнологичных компаний — резидентов ОЭЗ «Иннополис» имеют доступ к крупным компаниям Татарстана, которые внедряют их на своих предприятиях», — сообщил он.

Татарстанские корпорации — одни из тех, кого можно причислить к числу стратегических инвесторов передовых технологий. Вообще, после ухода западных компаний этот рынок сильно изменился. Сегодня здесь доминируют три игрока — государство и крупные госкомпании, частные корпорации и собственно бизнес-ангелы. Так, Фонд развития промышленности, работающий под контролем Минпромторга РФ, осуществляет посевное финансирование отечественного машиностроения. А фонд РФРИТ под кураторством Минцифры ведет финансирование IT-проектов для разных отраслей экономики, отметил Роман Шайхутдинов.

В качестве примера активности частных корпораций он привел СИБУР. Нефтехимическая корпорация активно вкладывается в «сухие» исследования в области химии, чтобы «проверить гипотезу новой химической формулы».

Приоритеты Дамира Галиева

В развитии стартапов важную роль играет Инвестиционно-венчурный фонд РТ. В прошлом году ИВФ поддержал 34 проекта на 1,5 млрд рублей с учетом соинвестирования, сообщил директор некоммерческой организации Дамир Галиев. В приоритете — машиностроение, химия и новые материалы. На них пришлось около 80% поддержанных проектов. Яркий пример — «Анатомика», которая позволяет создавать новые хирургические инструменты. Здесь и медицина, и новые материалы, и бионические системы. Другой пример — проект «Катион» для смягчения жесткости воды.

Дамир Галиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году ИВФ собирается поддержать 35—40 проектов, а инвестиции увеличатся на 15—20%. Тренд на машиностроение сохранится, но будет небольшая асимметрия в сторону новых материалов. Ради этого внутри ИВФ создается новая структура. Часть портфельных проектов содержат обязательство локализовать проекты в Татарстане.

«Сколково» «пылесосит» льготами

Но «давать кровь» в новые IT-программы в регионах становится сложнее. Одна из причин — пакет налоговых преференций у регионов слабее, чем у московских грандов. Конкурировать региональным ОЭЗ за венчурные фонды сложнее, чем федеральным инновационным центрам.

— «Сколково» имеет более сильные налоговые преференции, а мы конкурируем за счет сервиса, услуг, дополнительных мер поддержки, — отметил глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.



Ренат Халимов. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

За счет этого удается перетаскивать 80% компаний из других регионов. Московский инновационный кластер субсидирует практически все — городские пилоты, экспорт IT-технологий, возврат НДФЛ, как в «Сколково». Бюджет, чтобы нанимать сильных, компетентных специалистов. Разница в бюджетах поддержки колоссальная.

— Сейчас Москва (имеется в виду московский инновационный кластер вокруг «Сколково», — прим. ред.) «пылесосит» большинство IT-компаний. А государство должно быть заинтересовано в том, чтобы IT-кластеров было много, а не один на всю страну, — считает глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. — Если бы внедрить единый стандарт поддержки, то это было бы справедливо.

«Иннополис» пропишет ЭПР для фондов

Для выравнивания налоговых режимов Роман Шайхутдинов предлагает ввести экспериментально-правовой режим для венчурных инноваций. Пока он не раскрывает конкретные инструменты, так как еще предстоят обсуждения с венчурными фондами о «послаблениях», сообщил он, отвечая на вопрос «Реального времени».

По его словам, «Иннополис» может стать площадкой для экстерриториальной юрисдикции для венчурных взаимодействий. «Здесь могут участвовать потенциальные компании-получатели технологии, венчурные фонды и венчурные стартапы. Это направлено на более быстрый венчурный оборот в сфере инвестирования», — отметил он. Иначе говоря, «Иннополис» собирается дать возможность венчурным фондам стать удаленным резидентом. Ожидается, что первые обсуждения в комитете Госдуме пройдут в ближайшее время, а законодательное закрепление ЭПР произойдет в конце этого года. Он станет вторым после ЭПР, введенного для тестирования БПЛА.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В рамках экспериментальных правовых режимов правительство может дать ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей.