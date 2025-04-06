Такой «Ак Барс» — сильнейшая команда в лиге: разобрали «Автомобилист» и перевернули серию

Теперь все решится в седьмом матче в Екатеринбурге

«Ак Барс» вновь разгромил «Автомобилист» в Казани и сравнял счет в серии. Если в прошлый раз «барсы» победили дома 7:2, то на этот раз обошлись скромными 5:1. Команда Анвара Гатиятулина забила четыре шайбы в первом периоде, и оставшееся время доигрывала до победы. Как «Ак Барс» добился победы и чему удивился тренер «Автомобилиста» — в материале «Реального времени».

Без теорий заговора



«Ак Барс» и «Автомобилист» подарили любителям теорий заговора прекрасный повод для разговоров. Поверить в возможный разгром после пятой игры в Екатеринбурге, где «барсы» проиграли без шансов 0:2, было сложно. Но команде Анвара Гатиятулина удалось спасти серию и перевести в седьмой матч. В итоге совпал идеальный сценарий для заработка букмекеров, клубов и самой лиги. Как же тут не стать «заговорщиком»?

Но в некотором роде такой результат шестого матча был предсказуем. «Ак Барсу» оставалось лишь забить первым, чтобы деморализовать соперника. В нынешнем плей-офф «Автомобилист» провалил все матчи, где пропускал первым. Так было в стартовой игре в Екатеринбурге и так случилось дважды в Казани.

Отступать «Ак Барсу» было некуда. Либо победа, либо «Здравствуй, Татарстан» с поездками по районам республики с гала-выступлениями. Понятно, что игрокам и тренерскому штабу очень хотелось продлить себе участие в плей-офф. А в своей лучшей форме подопечные Гатиятулина неудержимы. Есть ощущение, что такой «Ак Барс» — абсолютно сильнейшая команда в лиге. Жаль, что подобные перформансы «барсы» устраивают через раз.

Кошелев и Коршков — вне заявки

Самое приятное для тренерского штаба «Ак Барса» — отличились все четыре пятерки. А MVP встречи стал Эрик О’Делл, в звене которого произошла наиболее значимая перестановка. Тройка канадца забила в пяти предыдущих матчах всего однажды, да и то когда Алексей Пустозеров играл в другом сочетании игроков. Были серьезные вопросы к Егору Коршкову, который в итоге на шестой матч остался вне заявки. Вместо него появился Артур Бровкин. Подействовало ли изменение в составе, но О’Делл оформил дубль и, по сути, снял все вопросы о победителе.

Мимо состава остался и Семен Кошелев. К нападающему четвертого звена вопросов было меньше, чем к Коршкову. В целом его тройка с Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским — не про забитые голы. В этом заключается главная проблема Кошелева. В нынешнем «Ак Барсе» от нападающего ждут совсем иного функционала, чем тот, который у него имеется. Поэтому появление Радэля Замалтдинова выглядела логически верной. Причем еще на старте серии с «Автомобилистом».

Замалтдинов добавил движения и драйва в четвертую звено «Ак Барса». Именно их броуновские перемещения запутали игроков «Автомобилиста», пропустивших уже на третьей минуте матча в Казани. Дыняк бросил, Кателевский закрыл обзор вратарю, и шайба проскользнула за линию ворот. Судьи долго смотрели видеоповтор эпизода, по итогам которого засчитали гол — 1:0.

Дальше было уже легче. Через минуту отличился Митчелл Миллер, пальнувший издали — 2:0. Еще чуть погодя Галимов и Барабанов расчертили суперкомбинацию с точным броском последнего — 3:0. А точку в периоде поставил О’Делл — 4:0.

Только Билялов без шатаута

Далее по игре оставались мелочи. Попробовать увеличить разницу в счете, додержать победу и, желательно, с шатаутом Тимура Билялова. Вратарь «Ак Барса» единственный, кто проводит нынешнюю серию с «Автомобилистом» на одинаково высоком уровне. Полевые «барсы» явно были в долгу перед голкипером, которому для уверенности не хватало только «сухого» матча. Но не удалось.

С первым пунктом вышло неплохо. И снова отметился Эрик О’Делл. После двухминутного большинства «Ак Барса» канадец оказался в нужное время в нужном месте и со второго раза протолкнул шайбу мимо Владимира Галкина — 5:0. Сам нападающий после игры выглядел счастливым, повод тем более замечательный. Тут вам и первый гол в плей-офф, и первый дубль после перехода в «Ак Барс».

— Мне очень хотелось забить и помочь команде выиграть. Я всегда старался отдаваться полностью, играть жестко, выполнять любую роль в команде, пытаться завершать, выигрывать вбрасывания. Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об этом, старался работать на полную. Можно сказать, что сегодня был счастливый день для меня, реализовал моменты, которые не получалось забить в прошлых матчах, — сказал О’Делл.

«Аналитика по фото» и здоровье Яшкина



С «додержать победу» тоже получилось неплохо. Хотя на трибунах порой казалось, что зрители чем-то недовольны. Например, в телевизионный кадр попал Зинэтула Билялетдинов, сидевший с хмурым лицом. Если провести популярную в Татарстане «аналитику по фотографии», то экс-тренер «барсов» наглядно был недоволен большим количеством заброшенных шайб. Это, конечно же, шутка, но расплескивать эмоции в преддверии решающего седьмого матча игрокам после пяти голов точно не стоило.

В итоге победа была одержана достаточно убедительная, 5:1. А шатаут Билялову сорвал рикошет от Никиты Лямкина после броска Данила Романцева. Вины защитника в неудачном отскоке, конечно, нет, но все равно неприятно.

В третьем периоде заставило понервничать отсутствие Дмитрия Яшкина. Капитан «Ак Барса» не появился в заключительные двадцать минут игры. При этом были подозрения на травму. В концовке второго периода нападающий пропустил от соперника неприятный силовой прием и с трудом добирался до скамейки. Но Гатиятулин после матча успокоил: травмы нет, дали отдохнуть.

«Ак Барс» до 55-й минуты не давал ничего сделать»

Несмотря на результат, «Ак Барсу» не удалось деморализовать соперника. «Автомобилист» уверенно провел третий период, методично делая свою работу. Заварухин на послематчевой пресс-конференции признал превосходство «Ак Барса», но не выглядел человеком, у которого «все пропало».

— Опять неудачное начало матча, повторение четвертой игры, снова быстрые голы пропустили. Соперник был свежее, мы не успевали за ним, и только в третьем периоде были шансы. «Ак Барс» был мобильнее нас, мы проиграли стыки в борьбе за шайбу, не так быстро шайба ходила в большинстве. Тягучий хоккей был с нашей стороны. Соперник до 55-й минуты не давал ничего сделать, моментов было мало. Надо отдать должное сопернику, — резюмировал игру Заварухин.

У Гатиятулина было все просто — сыграли едино, победила команда. Тренер «Ак Барса» непреклонен, считая, что в их серии соперники равны. А в Екатеринбурге победит тот, кто лучше справится с эмоциями.



— Каждый матч — это новая история, нужно просто делать выводы и готовиться к следующей игре. Мы сыграли шесть равных матчей, впереди седьмой, и здесь важно, кто лучше справится с эмоциями. Кто справится, тот и победит. Не скажу, что у нас в Екатеринбурге были проблемы. Я уже говорил, что есть хорошие отрезки, и инициатива постоянно переходит от одной команды к другой. Важно то, кто и как распоряжается этими отрезками и моментами. Мы не смотрим на прошлое, и эту игру тоже надо быстрее забыть, восстановиться и готовиться к следующему матчу, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 Дыняк (Марченко, 02:22)

2:0 Миллер (Семенов, 03:33)

3:0 Барабанов (Галимов, 04:55)

4:0 О'Делл (Князев, 12:02)

5:0 О'Делл (Семенов, Лямкин, 32:25)

5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин, 57:17)

Решающий седьмой матч состоится 7 апреля в Екатеринбурге в 17.00 по московскому времени. На бумаге преимущество у «Ак Барса». «Автомобилист» свои два седьмых матча в последних двух плей-офф проиграл. Да и эмоциональный фон теперь на стороне «Ак Барса». Впрочем, команда Гатиятулина уже не раз доказывала, что яркая победа ничего не значит уже в следующей же игре казанцев.