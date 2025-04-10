Удмуртские налоговики вышли на след «налоговых туристов»

УФНС по Удмуртии подозревает предпринимателей Татарстана в фиктивной миграции

Фото: Анастасия Фартыгина

«Если у него будет хоть какая-то мало-мальская деятельность на территории Удмуртской Республики, то мы не сможем сказать, что «вас здесь нет». Если у него здесь будет нормальная регистрация, то мы также не сможем сказать, что «вас здесь нет», — говорит замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике Александр Матвеев о претензиях, выставленных владельцу одного из торговых центров Казани. Из-за пониженной ставки по УСН казанский бизнесмен фиктивно перерегистрировался в Ижевске, но попал под разбор местных налоговиков. Досталось и татарстанскому «Камско-Полянскому хлебоприемному предприятию»: от него и его удмуртского акционера требуют выплатить 36,3 млн рублей долга.

В «налоговый рай» — после проверки ФНС

Налоговые органы Удмуртии начали сквозную проверку бизнеса на «упрощенке», переехавшего из других регионов в Ижевск ради получения пониженной ставки по УСН в 1% на доход (в остальных регионах действует стандартная ставка в 6%, — прим. авт.). Контрольные мероприятия были организованы с марта этого года, когда бизнес-«мигранты», претендующие на предоставление региональной преференции, сдали отчетность о результатах работы за 2024 год. «Ревизия» их данных проходит в щадящей форме камеральных проверок, инспекторы проверяют достоверность сведений, указанных в налоговой декларации налогоплательщиков. Выездные проверки на этом этапе пока не открывались.

— В настоящее время налоговыми органами проводятся камеральные налоговые проверки представляемых налогоплательщиками налоговых деклараций за 2024 год, в ходе которых осуществляется контроль в отношении налогоплательщиков, изменивших место регистрации (место жительства) и заявляющих пониженные ставки, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе УФНС по Удмуртии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цель — проверить обоснованность предоставления налоговой льготы, а заодно выявить тех, кто хочет воспользоваться ею для незаконной оптимизации налоговой нагрузки. Речь идет о тех предпринимателях, кто поспешил сменить в 2024 году налоговую юрисдикцию, но не ведет реальную предпринимательскую деятельность в Удмуртии. Налоговики называют такую схему «фиктивной миграцией». По их мнению, формальный перенос бизнеса из «домашнего» региона со стандартной налоговой ставкой в Удмуртию ради извлечения налоговой выгоды является незаконным. А если возмещение из регионального бюджета оказалось значительным (от 2,7 млн рублей, — прим. авт.), «налоговому мигранту» придется нести ответственность по ст. 54.1 НК РФ (получение необоснованной налоговой выгоды).

«В Татарстане он сдает в аренду торговый центр, а здесь ничего нет»

Первые результаты камеральных проверок шокировали бизнес. По данным источников «Реального времени», под подозрение в фиктивной миграции попали бизнесмены из Татарстана. Им грозят многомиллионные штрафы. Так, среди них оказался владелец одного из торговых центров (его имя налоговики не раскрывают, — прим. авт.). Но в обезличенной форме о нем высказался заместитель руководителя УФНС по Удмуртской Республике Александр Матвеев на вебинаре с предпринимателями, работающими на УСН. Судя по всему, накануне руководство надзорного органа встречалось с бизнесменом по поводу предстоящих налоговых доначислений со штрафными пенями и предложило рассрочку на погашение всей суммы в течение трех лет.

— Недавно общались с достаточно серьезным налогоплательщиком из Татарстана, — рассказал Матвеев. — Вид деятельности у него достаточно простой: сдает в аренду торговый центр в Татарстане, [есть] квартира на 150 кв. м в Салмачах, а здесь у него ничего нет, — заметил замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике.

Выход из затруднительного положения Александр Матвеев видит в легализации, то есть открытии предпринимателем бизнеса в Ижевске. «Если у него будет деятельность на территории Удмуртской Республики, любая, хоть мало-мальская, мы не сможем ему сказать, что «вас здесь нет». Если у него будет нормальная регистрация, то не сможем ему сказать, что «вас здесь нет». В этом случае вы сможете правомерно применять преференцию до 2030 года», — рассказал налоговик. В противном случае бизнесмену придется выплатить доначисление по УСН, рассчитанной по ставке в 6%, пени (ст. 75 НК РФ) и штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 122 НК РФ). Весь этот доход поступит в бюджет Удмуртии в течение трех лет, если предприниматель согласится на рассрочку.

Зачем предприниматели сбежали в Удмуртию

Ни для кого не секрет, что татарстанские предприниматели на УСН давно практикуют «переезд» в Удмуртию, Мордовию, Калмыкию с льготным налоговым режимом. За счет разницы в налоговых ставках они имеют возможность платить на 5% меньше с годового дохода, чем остальные бизнесмены в «домашнем регионе».

Пониженные налоговые ставки по УСН в Удмуртии были введены с ноября 2017 года, когда власти республики приняли Закон №66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения». Ими могли воспользоваться лишь те, кто впервые открывает бизнес на территории республики. При этом ограничений ни по виду предпринимательской деятельности, ни по минимальному порогу обязательных инвестиций нет, а сами льготы предоставлялись сразу на 7—8 лет — до 2030 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Согласно пункту 4 части 1 статьи 1.2 Закона №66-РЗ, для впервые зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в 2023—2030 годах организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с переменой ими соответственно места нахождения и места жительства установлена налоговая ставка по УСН в размере 1% (объект «доходы») в налоговых периодах 2023—2030 годов непрерывно, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Удмуртской Республики», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФНС по УР. Подобные режимы действуют в Калмыкии и в Крыму.



Как Татарстан перекрыл отток бизнеса в Удмуртию

Распахнутая дверь в Удмуртию, через которую несколько лет подряд уходил малый и средний бизнес из Татарстана, сильно раздражала Минфин РТ. Казна республики несла немалые потери из-за офшорного анклава под своим боком, рассказывал ранее экс-министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. А сами предприниматели не раз просили власти Татарстана понизить налоговую ставку по УСН для всех видов (сейчас ставка в 1% действует только для ИТ-сферы). «Иначе уйдем в Удмуртию», — не раз предупреждали бизнесмены на деловых встречах с властями и не находили компромисса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Остановить «налоговую миграцию» попытались осенью прошлого года. По инициативе властей Татарстана были внесены существенные изменения в Налоговый кодекс РФ, суть которых сводилась к выравниванию налоговых ставок при смене места регистрации бизнеса в первые три года.

— Подпунктами «а» и «б» пункта 28 статьи 2 Федерального закона от 29.10.2024 №362-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в п. 2 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ. Так, если по новому месту регистрации организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) установлена налоговая ставка в размере меньшем, чем налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, на территории которого такой налогоплательщик применял УСН до изменения места регистрации (жительства), то в течение трех налоговых периодов налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по старому месту регистрации организации (месту жительства индивидуального предпринимателя), — напомнили в пресс-службе УФНС по Удмуртии.

Иначе говоря, «налоговый мигрант» обязан в первые три года платить УСН по ставке, которая действует в его «домашнем» регионе. «Если из нашего региона перейдут в Удмуртию, где действует ставка в 1%, то плательщик в течение трех лет будет платить по максимальной ставке», — предупреждал Радик Гайзатуллин на заседании Госсовета в октябре прошлого года. Унификация ставок по УСН начала действовать с 1 января 2025 года.

Каждый хотел «запрыгнуть в последний вагон»

Сигнал о предстоящем закрытии офшора вызвал ажиотаж среди бизнесменов. В ноябре — декабре прошлого года налоговые службы Удмуртии столкнулись с «девятым валом» заявлений иногородних предпринимателей о перерегистрации бизнеса в Ижевске, рассказал замруководителя Управления ФНС по Удмуртской Республике Александр Матвеев. По его словам, каждый из них хотел «запрыгнуть в последний вагон» уходящего поезда. «Логика миграции такова: 31 декабря он имеет право заявиться на предоставление преференциальной ставки в 1%», — пояснил он. В результате в конце года в Удмуртии перерегистрировались более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей и 220 юридических лиц поменяли свое местонахождение из других регионов России, сообщила пресс-служба УФНС по УР.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Каждый из новичков запрашивал подтверждения пониженной ставки в 1% в личном кабинете налогоплательщика, но на этот раз УФНС по Удмуртии не стало автоматически раздавать льготы ни за 2024 год, ни на 2025 год. Почему? Как пояснил Александр Матвеев, иногородние бизнесмены перед перерегистрацией в Удмуртии заплатили в бюджеты своих регионов 2/3 налога по УСН за 2024 год, а значит, налоговикам пришлось бы «изымать» эти деньги из бюджетов других регионов. К тому же они уже израсходованы. «Условно говоря, субъект, куда приходит плательщик, получает 4 тысячи рублей, а субъект, от которого уходит плательщик, теряет 14 тысяч рублей… Это означает изъятие денег из бюджета», — отметил он.

Удмуртские налоговики не стали устраивать разбирательства с соседними регионами по поводу переплаченных сумм, а нацелились на выявление недобросовестных «налоговых мигрантов», прибывших в Удмуртию. Замглавы УФНС по УР рассказал, что большая часть «прописалась» в разрушенных домах на окраине Ижевска. «У нас огромное количество плательщиков скупали разрушенные дома за Ижевском, прописывались туда, имея в собственности 1/6» (это обязательная норма для получения преференций), — поделился он. Другой косвенный признак фиктивной миграции — операции по картам. «Из 15 тысяч плательщиков по УСН на предпринимателей приходится свыше 90%. Каждая расходная транзакция по карте показывает локацию — где был куплен товар, и мы их смотрим. Мы видим, что расходы ведутся там, в домашнем регионе, — сообщил Матвеев. — Мы всегда за диалог с бизнесом, пока нам не врут, не «ездят по ушам».

Либо полный расчет, либо рассрочка на 3 года, но под залог

Какие санкции ожидают татарстанского бизнесмена? «Тут два варианта: либо налогоплательщик [добровольно] соглашается с доначислениями на любой стадии, либо принимается решение о привлечении к ответственности. Тогда мы обязаны наложить обеспечительные меры на имущество или на расчетный счет», — обозначил перспективы Александр Матвеев.

Правда, налоговикам не удастся наложить арест на сам торговый центр в Татарстане, так как в аварийном доме Ижевска зарегистрировался только сам предприниматель как бенефициар. «Обеспечительные меры наложим на частный дом, а кадастровая стоимость его маленькая. Понятно, что вы ведете бизнес там [в Татарстане], там и имущество. Но расчетный счет будет заблокирован, пока вы не заплатите и не подадите документы на разблокировку», — предупредил Александр Матвеев. Если бизнесмен-«мигрант» не сможет сразу оплатить доначисления, ему предложат рассрочку на 3 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рассрочку предоставляем с удовольствием в течение 3 лет, но там нужно предоставить в залог имущество либо поручительство третьего лица», — уточнил он. Александр Матвеев дал понять, что под прицел могут попасть и те, «кто пришел в 2021—2022 годах». «Наверное, они получили свой профит (то есть разницу в налогообложении). Им тоже будут выставлены претензии, друзья», — заверил он. В картотеке арбитража есть информация о судебном процессе, начатом УФНС по УР против татарстанского «Камско-Полянского хлебоприемного предприятия» в Нижнекамской районе Татарстана. К нему подан иск с требованием признать его бенефициара ООО «Агропромтехснаб», зарегистрированного в Удмуртии, и ООО «Камско-Полянское ХПП» взаимозависимыми лицами для целей пп.1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации и о взыскании с ООО «Камско-Полянское ХПП» задолженности в 36,3 млн рублей. В связи с этим налоговые службы требовали наложения обеспечительного ареста на имущество предприятия, но проиграли, говорится в материалах суда. «Реальное время» связалось с гендиректором «Камско-Полянского ХПП» Александром Карачинским, но он отказался от комментариев.

Остановится ли миграция?

Можно ли рассчитывать, что миграция из Татарстана в Удмуртию остановится после введения изменений в Налоговый кодекс РФ?

— Да, предпосылки к этому есть уже с 2025 года, поскольку новые «антиуклонительные» правила по УСН заработали именно с 1 января 2025 года. При новых правилах, когда льготами можно воспользоваться через три года после переезда в Удмуртию, смысл налоговой экономии потерял свою привлекательность. В случае особо предприимчивых бизнесменов, успевших перерегистрироваться с региона со стандартной ставкой УСН в регион с льготным налогообложением УСН в течение 2024 года и без признаков «фиктивной миграции», говорить о возвращении таких предпринимателей в регионы со стандартными ставками УСН, по нашему мнению, нет оснований, — отметила основатель и управляющий партнер TLS Ольга Пухова.

На самом деле, налоговые органы контролируют «переезд» бизнеса еще с прошлого года, заявила управляющий партнер АФ «Палладиум» Альбина Губайдуллина. Особенно это касается налоговых инспекций Удмуртии. В рамках камеральных проверок бизнеса, по ее словам, часто «просят» добровольно «уточниться» (то есть признать налоговые доначисления до суда), так как фактическая предпринимательская деятельность ведется не по месту прописки, а в другом регионе.



— Я слышала, что есть случаи добровольного признания и уточнения деклараций. Но здесь бы я не рекомендовала бежать уточняться, потому что в законодательстве не прописана обязанность предпринимателя вести бизнес по месту прописки. И в этой связи есть вопрос, по каким нормам будут производить доначисления в случае формирования актов налоговой проверки, — все не так однозначно. На сегодня пока камеральные проверки заканчивались без выявления нарушений и доначислений, даже несмотря на весьма активное давление на предпринимателей во время проверки, — сообщила эксперт.