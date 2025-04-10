В Татарстане ликвидирована крупная нарколаборатория, изъято 7 тонн прекурсоров и 38 кг наркотиков

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану пресекли деятельность крупной подпольной нарколаборатории, располагавшейся в Пестречинском районе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято около 7 тонн химических прекурсоров и 38 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты: химические вещества-прекурсоры, расфасованные в полимерные пакеты, общей массой около 7 тонн, предметы и приспособления для проведения химических реакций, средства индивидуальной защиты. Всего сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято около 38 кг наркотических средств, — говорится в официальном сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данному факту Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Организатор нарколаборатории задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.

Рената Валеева