Бастрыкину доложат об уголовном деле в отношении главврача Нижнекамской ЦРБ

Фото: Динар Фатыхов

Расследование уголовного дела в отношении главврача Нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева будет доложено председателю Следкома России Александру Бастрыкину. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По информации ведомства, сотрудники больницы обратились к председателю СК России в защиту фигуранта. В связи с этим Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, изложенным в обращении.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Напомним, Валеев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В СК и экономической полиции считают: Валеев в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после получения победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024-го года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Накануне Советский районный суд Казани отправил Валеева под домашний арест.

Рената Валеева