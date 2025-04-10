Директор ЦРУ: в Абу-Даби состоялся обмен заключенными с Россией

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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил информацию о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключенными между США и Россией.

По данным Wall Street Journal, в Россию возвращается Артур Петров, гражданин РФ и Германии, задержанный на Кипре в августе 2023 года по запросу США по обвинению в контрабанде и обходе санкций.

Взамен Москва освободила Ксению Карелину, гражданку РФ и США, приговоренную в России к 12 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. Директор ЦРУ лично встретил Карелину после обмена.

Рената Валеева