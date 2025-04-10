Генпрокуратура признала деятельность американской организации нежелательной в России
Генпрокуратура России признала деятельность американской организации Hope Harbor Society* нежелательной на территории России. Об этом сообщило надзорное ведомство.
Согласно заявлению Генпрокуратуры, HHS*, базирующаяся на Восточном побережье США, занимается координацией антироссийских акций и вербовкой новых сторонников.
— Участники организации Hope Harbor Society* с Восточного побережья США координируют антироссийские акции и вербуют новых сторонников... Поддерживают тех, кто устраивает террористические атаки на нашу страну, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее Генпрокуратура России объявила, что деятельность фонда Элтона Джона, Elton John AIDS Foundation*, признана нежелательной на территории страны.
Справка
*признана нежелательной организацией на территории России.
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