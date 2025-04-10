Турция надеется на результаты переговоров между Россией и США в Стамбуле, не вмешиваясь в процесс

Фото: Максим Платонов

Переговоры между российскими и американскими делегациями начались сегодня в Стамбуле, в российском генеральном консульстве. Москву на встрече представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как передает корреспондент РИА «Новости», российская делегация прибыла к месту переговоров первой, вскоре после этого прибыла американская сторона.

В администрации президента Турции заявили, что Анкара не вмешивается в переговорный процесс между Россией и США, проходящий на турецкой территории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы не вмешиваемся в процесс, узнавайте детали у самих участников переговоров. Мы только рассчитываем, что эти переговоры в Турции принесут конкретные результаты как для сторон (российской и американской, — прим. ред.), так и для региона, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, возобновление прямого авиасообщения между Россией и США станет одной из тем консультаций между Москвой и Вашингтоном.



Рената Валеева