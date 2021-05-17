Для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии собрали уже более 73 млн рублей пожертвований

Сбербанк и Российский Красный Крест собрали уже более 73 млн рублей пожертвований пострадавшим и семьям погибших при нападении на казанскую гимназию №175. Центральный аппарат РКК совместно с правительством республики завершает сбор средств, открытый 11 мая.

По состоянию на 14.00 17 мая собрано 73 165 384 рубля. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в школе, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что все деньги направят на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости погибшим установят памятники. Отчет о том, как расходуются средства, будет размещаться публично каждый месяц на сайте организации.

Он добавил, что в долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии №175 планируется создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки.

По данным на пятницу, 14 мая, для пострадавших при нападении на школу пожертвовали более 62 млн рублей.

Сегодня двое детей, пострадавших в гимназии №175, выписаны из ДРКБ.



Татьяна Леухина