В России за сутки потушено 29 лесных пожаров, в Татарстане — три возгорания

За минувшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров в восьми регионах страны. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению 52 лесных пожаров, охвативших территорию пяти регионов. В борьбе с огнем задействовано 1 672 человека, 313 единиц техники и четыре воздушных судна.



В двух регионах введен режим ЧС, а в 20 регионах действует особый противопожарный режим. Всего пожароопасный сезон объявлен в 67 регионах России.

По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составляет 77%, что означает, что более трех четвертей пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

В Татарстане за 9 апреля подразделения Государственной противопожарной службы:

реагировали на 3 пожара, все из которых произошли в жилом секторе;

совершили 15 выездов по ложным вызовам;

пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;

пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Рената Валеева