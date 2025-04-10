В России за сутки потушено 29 лесных пожаров, в Татарстане — три возгорания
За минувшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров в восьми регионах страны. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время продолжаются работы по тушению 52 лесных пожаров, охвативших территорию пяти регионов. В борьбе с огнем задействовано 1 672 человека, 313 единиц техники и четыре воздушных судна.
В двух регионах введен режим ЧС, а в 20 регионах действует особый противопожарный режим. Всего пожароопасный сезон объявлен в 67 регионах России.
По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составляет 77%, что означает, что более трех четвертей пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.
В Татарстане за 9 апреля подразделения Государственной противопожарной службы:
- реагировали на 3 пожара, все из которых произошли в жилом секторе;
- совершили 15 выездов по ложным вызовам;
- пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
- пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
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