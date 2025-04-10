Правительство ускорило регистрацию цен на жизненно важные лекарства

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Правительство России упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цель нововведений — предотвратить дефицит и перебои с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы, пишет «Интерфакс».

— Принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Изменения внесены в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП, — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, предусматривает:

сокращение срока предоставления государственной услуги по регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП с 60 до 40 рабочих дней;

уменьшение количества документов, необходимых для регистрации;

закрепление возможности получения услуги в электронном виде, в том числе через портал госуслуг.

Правительство подчеркивает, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Эти лекарства используются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Рената Валеева