Ближайшие планы Шлейхера: этап Кубка мира, чемпионат страны и «Акватика»

По маршруту Росток (Германия) — Гвадалахара (Мексика) — Казань

Прыгуны «Синтеза» вновь на высоте . Фото: Динар Фатыхов

«Бронза с серебряным оттенком» — так охарактеризовали в Татарстане медальное выступление казанского прыгуна Никиты Шлейхера в воду на этапе Кубка мира в мексиканской Гвадалахаре. «Реальное время» рассказывает, как татарстанскому спортсмену и его тренеру пришлось преодолеть полмира, вернувшись на международные старты.

«Никита — машина!»

Представители Минспорта республики Раиф Вафин и Константин Горбунов, спортивная школа «Акватика» во главе с директором Львом Камешковым, Федерация прыжков в воду с многочисленными воспитанниками с плакатами в руках — такая мощная делегация встречала «Никиту — машину» в казанском аэропорту. Почему Шлейхер — «машина», сложно было догадаться, но спорить с ребятами, которые в день по несколько десятков раз сигают в воду с высоты десяти метров не хотелось. Тем более что Никита не стал возражать.

«Машина», может быть и потому, что маршрут, который пришлось преодолеть Шлейхеру и его наставнику Дмитрию Шлыкову, чтобы привезти в Казань бронзовую медаль этапа Кубка мира, еле умещается в одну строку: Гвадалахара — Мехико — Барселона — Дубай — Москва — Казань. Причем добирались они до Гвадалахары после успешного выступления на международных соревнованиях в немецком Ростоке.

«Скорее бы открыли прямое авиасообщение, было бы намного легче», — признался Шлейхер, сказав, что сейчас будет последовательно готовиться к завершающему этапу Кубка мира, чемпионату страну, отборочному туру чемпионата мира и, в случае успешного отбора, к чемпионату мира в Сингапуре. Туда маршрут пока не разрабатывался, тем более что предполагается коллективное путешествие российских «водоплавающих» к месту заплывов, запрыгов и соло-групповых комбинаций синхронисток. Как сказал Шлейхер, руководство федерации прорабатывает вопрос с проведением сборов перед чемпионатом мира где-то на востоке страны, чтобы акклиматизироваться к выступлениям по азиатскому времени. Ничего нового, многие крупные старты последних лет, Олимпиады и водные «Акватики», проводятся в Азии, алгоритм подготовки к ним у нас разработан четкий.

ВИП-сообщество татарстанских прыгунов в воду. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Результатом доволен, для первого раза выступили неплохо»

«Ожидали более жесткого судейства», — признался Шлейхер, — Но ничего такого не было. Судили довольно мягко.

Прыжки из линейки сложно координационных видов спорта, результаты во многом зависят от судейских решений. У судей так или иначе выстраивается своя иерархия спортсменов, а россиян не было на международных стартах три года, и были опасения, что их поставят в этой иерархии ниже, чем они стояли ранее. Но ничего подобного не было замечено.

С другой стороны, 17-летний челнинец Кирилл Козлов также стал бронзовым призером итальянского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте. А там еще сложнее с вопросами иерархии, Козлов пока еще не так известен на международной арене, как «Никита — машина».



— Результатом доволен, поскольку у нас на вышке сложилась новая пара с Русланом Терновым, и для первого раза мы выступили неплохо. Немного расстроился, что не удалось реализовать все то, что задумали с Евгением Кузнецовым на трехметровом трамплине, — поделился впечатлениями Шлейхер.

«Никита — машина» на старте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прыгуны «Синтеза» стартовали на этапе Кубка мира и Кубке Евразийских стран

Ранее на международных стартах в немецком городе Росток Никита Шлейхер завоевал сразу две золотые медали в синхронных прыжках. Представитель спортивного клуба «Синтез» первенствовал на 3-метровом трамплине со своим давним партнером Евгением Кузнецовым, а на 10-метровой вышке — с Русланом Терновым. Помимо того, у него личное серебро на трехметровом трамплине, где он уступил только Кузнецову.

Правда, это были международные соревнования, в которых не участвовали китайцы, а уже на первом этапе Кубка мира в мексиканской Гвадалахаре их участие приспустило наших спортсменов в итоговых результатах. Тот же Шлейхер — третий в синхроне с вышки с Терновым, седьмой в личном зачете на вышке и восьмой с Кузнецовым в синхронных прыжках. Но в любом случае это было полноценное возвращение на международную арену.

Здесь еще партнеры по синтезовскому клубу добавили медалей по итогам Кубка Евразийских стран. Александр Белевцев стал победителем в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Ильей Молчановым, а Мария Полякова стала второй с Виталией Королевой на трехметровом трамплине по итогам соревнований в Южно-Сахалинске.

И улыбка, без сомненья, вдруг осветит все лицо... Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мазепину и Ко удалось вернуть российских спортсменов на международную арену



Возвращение прыгунов на международные старты состоялось под эгидой Федерации водных видов спорта под руководством ее нового президента Дмитрия Мазепина. Объединение произошло в конце прошлого года, что касается участия бизнесмена Мазепина в жизнедеятельности плавательных дисциплин, то, по его словам, оно происходило и ранее. Мазепин заявлял, что его компании уже тратят на водные виды спорта 300 млн рублей ежегодно.

С 2022 года Мазепин возглавлял созданную тогда Ассоциацию водных видов спорта, о реальной деятельности которой на тот момент трудно было что-то сказать. А его сын, автогонщик Никита Мазепин, будучи отстраненным от международных стартов прежде всего в команде «Хаас» из «Формулы 1», в свою очередь создал еще одну общественную организацию. Это был благотворительный фонд «Мы выступаем как один». Что показательно, его последняя активность датируется сентябрем 2024 года, то есть за месяц до создания ФВВСР.

Но это в прошлом, а в настоящем у нас практически полноценное возвращение наших прыгунов на международные старты. Получается, что кто-то в российском спорте декларировал возвращение на международную арену, по факту просто отнимая крупные старты у Татарстана. А Мазепин порадовал наших болельщиков участием в декабрьском чемпионате мира на короткой воде, по сути вернул на «Акватику» всех, за исключением ватерполистов. Хорошо, когда помощники не скандалят на внутренних стартах, а дело делают, как Владимир Сальников, отвечающий в новой федерации за международные контакты.