Марат Ахметов: «Когда в последний раз заказывали учебник по чувашскому языку?»

В Госсовете РТ отчитались по итогам 2024 года в сферах образования и культуры

Марат Ахметов и Ирина Терентьева, заместитель председателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Вопросы нехватки учителей и повышения нагрузки на педсостав обсудили на совместном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета при нем. Куда уходят 75% выпускников педагогических вузов, интересовались депутаты. Вероятно, просто не хотят работать за низкую зарплату.

Можно ли купить «Историю нашего края»?

Основная часть заседания была посвящена отчетам о результатах деятельности кабинета министров РТ за 2024 год. Как рассказал первый заместитель министра образования и науки республики Андрей Поминов, сейчас в Татарстане работает 1 935 дошкольных образовательных (194 тысячи детей) и 1 402 общеобразовательных организаций (510 тысяч детей). При этом в прошлом году в республике построили семь новых детских садов (1 560 мест), а также восемь школ и два дополнительных корпуса (почти 9 500 учеников). Кроме того, в прошлом году отремонтировали 95 пищеблоков за 1 миллиард рублей.



В 2024 году Минпросвещения РФ направило 26 учебников нового поколения по татарскому языку и литературе с положительной экспертизой.

В Татарстане живут около 90 тысяч чувашей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы давно не заказывали учебники по мордовскому, чувашскому, — отметил заместитель председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. — Когда в последний раз заказывали учебник по чувашскому языку?

— Не готов ответить, — сообщил Поминов и пообещал подготовить статистику: сколько учебников подготовлено, а по скольким есть заявки.

— Цифры эти явно разные, — намекнул Ахметов.

Кроме того, Татарстан стал одним из 32 субъектов страны, в котором будут разрабатывать учебник по курсу «История нашего края» для 5—7 классов — внедрять его будут в 2025-м. Депутат Рима Мухамедшина поинтересовалась, можно ли будет его купить в магазине, ведь у нее в детстве не было такого пособия, Поминов обещал добыть экземпляр специально для народной избранницы.

В Татарстане работает более 32 тысяч школьных учителей. При этом в начале учебного года республике не хватало около 2 тысяч человек, а также более тысячи воспитателей. Нагрузка перераспределяется на оставшихся. Как указал Поминов, часто учителя по математике и русскому языку трудятся на полторы ставки. Еще одно решение — привлечение в школу 680 студентов педвузов и ссузов.

— Но у нас нет такой ситуации, что предмет не ведется, потому что педагога нет, — отметил Поминов.

Юлия Адгамова (в центре) и Андрей Поминов (справа). предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Республике нужны математики, физики, русоведы

Депутат Нияз Гафиатуллин уточнил, не планируется ли решать эту проблему с помощью онлайн-образования? Пока что к такому в министерстве не пришли. А есть ли в целом стратегия по решению проблемы?

— Стратегию я не смогу вам полностью озвучить. Первый пункт — мы очень рассчитываем на развитие педклассов, — ответил Поминов. — К учительской профессии надо мотивировать и привлекать со школьной скамьи, а не отбирать из тех, кто учится в вузах.

Еще одно направление — оптимизация набора в вузы.

— Нам нужны математики, физики, русоведы, в этом направлении с университетом мы работаем, — ответил Поминов.

И, конечно, нужно работать с выпускниками. Ежегодно выпускается 4 тысячи педагогов. Потребность — 2 тысячи. Приходят работать — чуть более тысячи.

Кроме того, Поминов рассказал, сейчас в Татарстане работает сеть профильных классов психолого-педагогической направленности на 6,5 тысячи детей, которые являются потенциальными будущими педагогами. Работает проект стипендиальной поддержки учителей в сельской местности. Есть доплаты классным педагогам, молодым специалистам.

— Реальность такова, что молодому человеку предлагают 20—22 тысячи рублей зарплаты, плюс он должен пять лет по целевому обучению отработать, — отметил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов. — Конечно, каждый будет решать, как ему избежать своей участи.

К слову, как отметил Поминов, на выездном заседании комитета Госдумы по образованию в Уфе была озвучена идея о возврате к советской двухуровневой системе профессионального образования: «Она очень сырая, нуждается в доработке».

Школы строятся. Учителя в них не спешат. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Надо начинать с зарплаты. Потом все разговоры»

Первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова рассказала об итогах работы в отрасли за пять лет, поскольку в ее докладе речь шла о реализации национального проекта «Культура».

В прошлом году, сказала Адгамова, на культуру потратили 38 611 млн рублей. Из них федеральных средств 1174 млн (в 2019 — 429 млн).

Внебюджетные средства выросли в три раза, а количество работников культуры — на 10%, уровень средней заработной платы — на 88%.

Тот же Гафиатуллин отметил, что значительную часть этих цифр съела инфляция. Мол, обычно такую статистику приводят, когда хотят что-то скрыть.

— Скрывать нечего, — ответила Адгамова, указав, что все цифры есть в отчете.

При этом объективно люди стали чаще ходить на мероприятия (28 млн против 103 млн). В частности, в прошлом году еще 321 тысяча молодых жителей выпустила себе «Пушкинскую карту». При этом, сообщила Адгамова, в 2025-м будет модернизировано 13 объектов культуры — это федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (культура для семьи)».

— Просьба — эффективнее загружать площадки, особенно библиотечные, — отметил Ахметов. — Прекрасные залы, круглые столы, мы это видим, а на сам процесс редко попадаем.

— Надо начинать с зарплаты. Потом все разговоры, — резюмировал директор центра «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов. Он рассказал про выпускницу ГИТИСа Эвелину Сруртдинову, которая одновременно работает в Казани и Аксубаево. — Бензин ей никто не компенсирует!

— В районах зимой очень темно. Ребята, которые там преподают, у них должна быть возможность приезжать в Казань, погружаться в атмосферу. Они должны быть мобильны, им нужно помогать финансово, — рассказав об этом, Туманов вышел за пределы обсуждения и отметил, глядя на директора Камаловского театра Ильгиза Зайниева, — Я вчера был у вас в театре, в малом зале. Выходил с малой сцены 15 минут. Там по пожарке есть вопросы. Все друг друга кроют… Я предлагаю, чтобы через год после сдачи объектов культуры, школы, была комиссия!

— Средний возраст членов нашего союза — 70 лет, — добавил глава Союза писателей Ркаиль Зайдулла. — Андрей Иванович по существу не ответил на вопросы Марата Готовича. Главная проблема — кризис национального образования. Нет образования — и скоро не будет писателей.