В США проверят соцсети иностранных студентов на антисемитизм

Фото: Максим Платонов

Власти США проведут проверки соцсетей иностранных студентов и просителей грин-карт на предмет проявления враждебного отношения к евреям. Об этом сообщила Служба по вопросам гражданства и иммиграции США (USCIS), пишет ТАСС.

Иностранцев, которые проявляют антисемитскую активность в соцсетях или преследуют евреев физически, могут лишить иммиграционных льгот. Это касается тех, кто подает заявление на получение законного статуса постоянного резидента, а также иностранных студентов.

Министерство внутренней безопасности США обеспечит соблюдение миграционных законов, чтобы защитить страну от экстремистов и террористов из числа иностранцев. В список организаций, чьи действия ведомство считает антисемитскими, включены палестинское движение ХАМАС, радикальная организация «Исламский джихад», шиитское движение «Хезболлах» и йеменское «Ансар Аллах» (хуситы).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее Министерство образования США предупредило 60 американских университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от акций протеста. Уведомления получили шесть из восьми вузов Лиги плюща: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и Принстонский университеты.

По данным правозащитной организации «Антидиффамационная лига» (ADL), число случаев проявления антисемитизма в США выросло более чем на 200% после нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. С этой даты по 24 сентября 2024 года в Соединенных Штатах произошло около 10 тыс. антисемитских инцидентов.

Рената Валеева