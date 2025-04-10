Путин назначил нового посла России в Черногории

Фото: Татьяна Демина

Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом страны в Черногории. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукашик, 66-летний дипломат с многолетним опытом работы в Министерстве иностранных дел, сменит на этом посту Владислава Масленникова, освобожденного от должности в сентябре 2024 года. Масленников возглавлял российскую дипмиссию в Черногории с 2019 года.

До своего назначения в Черногорию Лукашик с 2022 года занимал должность директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями в МИД России. Его послужной список также включает работу на различных должностях в центральном аппарате министерства и за границей. Особо следует отметить его работу в качестве временного поверенного в делах России на Украине с 2016 по 2022 год. Лукашик имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.



Рената Валеева