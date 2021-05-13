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Путин предложил повысить требования к владельцам гражданского оружия после стрельбы в Казани

15:13, 13.05.2021 1
Путин предложил повысить требования к владельцам гражданского оружия после стрельбы в Казани
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных тому, что произошло во вторник в Казани, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

— Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Также Путин отметил, что жесткой и персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие и предоставляют необходимые для этого документы. Он поручил полностью исключить ситуации, когда медсправку можно купить за деньги, не проходя при этом осмотр у специалиста.

В ходе совещания с членами Кабмина президент России указал на необходимость внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 май
    хохорина когда уволят ?
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