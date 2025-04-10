Три девелоперских проекта в Казани получили «Оскар» в сфере недвижимости

От промышленных руин до элитных кварталов — истории трех побед на Международной премии PROESTATE Awards

Фото: Реальное время

Крупный татарстанский девелопер СМУ-88 собрал солидный урожай наград престижной международной премии в сфере недвижимости — PROESTATE Awards. Важно, что в числе лауреатов нынешнего года не только два жилых комплекса на Новой Портовой («Яналиф» и «Минтимер»), но и уникальный проект редевелопмента — с помощью СМУ-88 новую жизнь получает здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» на берегу озера Кабан, напротив нового театра Камала. «Реальное время» рассказывает о проектах-победителях и объясняет, почему получить PROESTATE Awards — это примерно как получить «Оскар» в мире недвижимости.

«Яналиф» — флагман Новой Портовой

Для знающих людей неудивительно, что два из трех победителей, представленных СМУ-88, относятся к одному из знаковых градостроительных проектов Казани — к реновации Новой Портовой. Казань много десятилетий была парадоксальным городом — стоя на Волге, она практически не имела к ней парадного выхода. Вокруг Речного порта располагалась мрачная промзона, а последние три десятилетия территория эта считалась депрессивным районом.

Теперь все будет иначе. СМУ-88 стало одной из первых компаний, чьи проекты были приняты и утверждены к строительству на Новой Портовой. Здесь обещает в скором времени вырасти благоустроенный новый центр Казани — с бизнес-кварталами, с комфортными жилыми комплексами, с умопомрачительной набережной, но главное — с огромным вниманием к каждой детали. Строя на берегу великой реки, ошибок допускать нельзя. Причем проекты должны быть по-настоящему большие и заметные.

Два проекта на Новой Портовой принесли СМУ-88 победы в PROESTATE Awards. В номинации «Проекты комплексного развития территории» победил ЖК «Яналиф». На сегодняшний день это флагман группы компаний, который положил начало процессу возвращения жизни, реновации бывшей промзоны. На первой линии Волги растет элитный жилой комплекс с атмосферой курортной резиденции. Проект реализуется в шесть очередей, всего строится 20 жилых домов средней этажности с высотными доминантами в ключевых градостроительных точках.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Архитектуру комплекса разработало одно из ведущих архбюро России — «Цимайло Ляшенко и партнеры», и она сразу приковывает к себе взгляд. Как рассказывали авторы, за необычными формами стоит не только эстетика, но и практическая польза: больше света в квартирах и меньше ветра во дворах. А первые общественные пространства Новой Портовой — дворы, бульвары и площади ЖК «Яналиф» — принадлежат авторству Orchestra Design. Как рассказывала его ведущий архитектор Камилла Ибрагимова, ЖК «Яналиф» глубоко интегрирован в городскую среду, поэтому общественные пространства проектируются не только для жильцов, но и для туристов, и для других горожан. Пространства готовят к тому, чтобы они стали новой точкой притяжения в Казани, а для этого необходимо соблюсти баланс между приватностью и их открытостью. Концепцию наполнения «коммерции» на первых этажах продумывало консалтинговое агентство NF Group. В своей работе они учли не только распределение «тихих» и общественных зон, но и рельеф, и климатические нагрузки.

Уровень жилого комплекса — премиум-класс, причем даже сейчас, в период падения спроса на первичное жилье, квартиры в «Яналифе» стабильно раскупаются по мере ввода в продажу. Во всех домах «Яналиф» будет бесшовный скоростной Wi-Fi, круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа в лобби по BLE/RFID-меткам, приложению на телефоне, Face ID или электронному пропуску. В домах первых трех очередей предусмотрены квартиры площадью от 35 до 124 кв. м, высота потолков — от 3,3 м и подземный мультиформатный паркинг с минимизацией мертвых зон и станциями для зарядки электромобилей.

Ждать осталось недолго — уже в конце этого года первые четыре дома будут введены в эксплуатацию.

ЖК «Яналиф» уже много раз становился триумфатором премий самых разных уровней в области архитектуры и строительства, в том числе Urban Awards, Good Innovations и ряда других не менее значимых и авторитетных. Буквально полтора месяца назад он был отмечен на «Казаныше» в номинации «Лучшее благоустройство территории». Как и его собрат по Новой Портовой — ЖК «Минтимер».

«Минтимер» как дань уважения индустриальному наследию и рекорды старта продаж

Кстати, ЖК «Минтимер» — наш следующий герой. Этот жилой комплекс бизнес-класса в этом году выиграл номинацию «Успешный старт» на PROESTATE Awards.

Первые очереди ЖК «Минтимер» будут сданы в 2027 году — но темпы продаж уже сейчас аномально высокие для просевшего рынка казанской «первички». Сюда вкладываются и для жизни, и в инвестиционных целях, так что востребованность проекта уже дает право считать его состоявшимся. Здесь вырастут 10 домов переменной этажности (от 6 до 23), проект будет строиться в четыре очереди.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Архитектурная концепция ЖК вдохновлена индустриальным прошлым Новой Портовой. Кирпич и металл в фасаде дополняются панорамным витражным остеклением. Отличительная особенность проекта — технологичность: скоростной Wi-Fi во дворе, вход в лобби по Face ID и электронному пропуску, зарядки для гаджетов, умное освещение и особая забота об очистке и обеззараживании воздуха. Умные дверные замки — приятный бонус.

Здесь будут доступны квартиры с открытыми террасами, значительная часть квартир — с видом на акваторию Волги (представьте себе панорамное остекление, открыточные виды на речную гладь и потолки высотой до 4,5 метра!). Можно выбрать из 47 свободных планировок.

Еще одно сокровище озера Кабан

Именно так можно будет назвать здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», после того как СМУ-88 завершит работу по его реконструкции. Этот проект полностью соответствует международному тренду на редевелопмент старинных промышленных территорий — и для Казани подобная деятельность особенно важна. Ведь в девяностые город потерял огромную часть исторических архитектурных памятников — об истории богатого губернского центра остаются рассказывать лишь спорадически разбросанные по центру города особняки и огромные руины промышленных зданий, до которых у разрушителей наследия в свое время просто не дошли руки.

Одно из таких зданий взяла под свое крыло компания СМУ-88. Этот проект во многом несет социальную нагрузку — не секрет, что работа с объектами, занесенными в охранные реестры, запредельно дорога. Многие девелоперы предпочитают с ними не связываться и подтверждают: снести и построить что-то с нуля будет дешевле, чем привести в порядок эти стены. Но СМУ-88 осознает свою ответственность и взялось за этот сложнейший проект. Здание пережило пожар в 2017 году, сейчас в аварийном состоянии.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Прямо сейчас ведутся противоаварийные работы, а над дальнейшим проектом приспособления уже поработал Рубен Аракелян, знаменитый сооснователь бюро Wall. Исторический вид старинного памятника 1853 года постройки сохранится, а архитектор предложил концепцию «здание в здании». Кровлю внутренней части выполнят из стекла, создавая большое световое пространство. Внутри — рай для любителя современного концептуального общественного пространства: крытый и открытый музеи, кафе и рестораны, бутики и апартаменты и даже спа-центр. Результат — премия PROESTATE Awards в номинации «Редевелопмент».

«Уважаемая Киноакадемия»: а судьи кто?

PROESTATE Awards — одна из крупнейших на сегодняшний день международных профессиональных премий в сфере недвижимости, которая действует в России. Проводится это мероприятие оргкомитетом Международного инвестфорума PROESTATE, а в числе организаторов российского трека премии — правительство Москвы, Ассоциация инвесторов Москвы, Российская гильдия управляющих и девелоперов. Зарубежные партнеры премии — Международная ассоциация «Шанхайская организация строительно-производственной индустрии», Международный альянс стратегических проектов БРИКС и архитектурно-градостроительное бюро URB (Дубай). Также среди партнеров премии — Ассоциация домовладельцев и управляющих зданиями (BOMA International), которая уже больше века вручает награды TOBY Awards — одной из старейших и самых престижных в мире профессиональных премий в сфере управления коммерческой недвижимостью. Важно понимать, что с 2019 по 2023 год совместно с TOBY вручалась и PROESTATE.

Жюри премии состоит из пяти комитетов: экспертный совет, комитеты по жилой, коммерческой недвижимости, цифровым решениям и международный комитет. В жюри — авторитетнейшие в России специалисты в области жилой и коммерческой недвижимости, основатели девелоперских компаний, архбюро, представители банков и ИТ-сферы, общественных организаций и профильных СМИ. Состав жюри можно увидеть на сайте премии — он ежегодно весьма представителен.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Среди критериев оценки по основным номинациям — все то, что позволяет быть уверенным в перспективности проекта, его современности, комфортности и инновационности. В числе основных принципов оценки, например, концепция проекта и ее соответствие запросу целевой аудитории; месторасположение (включая и престижность, и экологическую обстановку, и транспортную доступность); архитектура (стиль, оформление, колористика, преимущества планировки и зонирования); инфраструктура и благоустройство (наличие социально значимых объектов, спортивной инфраструктуры, коммерческих объектов, зон отдыха, паркингов, озеленение). Кроме того, к критериям оценки относятся строительные технологии (их современность, экологичность, качество, новые решения и их эффективность); адекватность финансовой модели проекта; репутационный и продуктовый маркетинг проекта; проникновение ESG в идею и философию проекта.

Для блока номинации «Редевелопмент» оценивается еще и экономический эффект. Такой комплексный подход к оценке позволяет точно определить не просто красивые или модные, а действительно ценные для города и людей проекты.

Победа СМУ-88 сразу в трех номинациях подтверждает: компания умеет не только проектировать и строить, но и видеть на десятилетия вперед — создавать места, где хочется жить, работать, отдыхать и гордиться своим городом. Казань меняется — и во многом благодаря тем, кто не боится брать ответственность за ее будущее.



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Людмила Губаева