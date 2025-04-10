Жители Татарстана лидируют по запрашиваемым суммам кредитов наличными в России

Фото: Михаил Захаров

Жители Татарстана в первом квартале 2025 года запрашивали самые большие суммы кредитов наличными среди всех регионов России. Средний размер запрошенного кредита в республике составил 1,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные маркетплейса «Финуслуги».

В целом по России средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года составил 790 053 руб., что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, в топ-5 регионов с наибольшими запрашиваемыми суммами кредитов наличными вошли:

Москва (1 149 774 руб.),

Московская область (933 575 руб.),

Санкт-Петербург (930 164 руб.),

Свердловская область (846 201 руб.).

В среднем россияне запрашивают кредиты на срок более трех с половиной лет. Средний возраст потенциального заемщика составляет 36 лет. Большую часть заявок на кредиты (63,8%) подают мужчины, на долю женщин приходится 36,2%.



Напомним, что в Татарстане в феврале 2025 года резко возросло количество отказов по заявкам на автокредиты.

Рената Валеева