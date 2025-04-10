В России предложили сделать школьных психологов обязательными во всех учебных заведениях
Депутат Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать штатных школьных психологов обязательными во всех образовательных учреждениях. Он считает, что постоянная поддержка детей опытными специалистами поможет снизить уровень буллинга, уменьшит тревожность и позволит избежать конфликтов и трагедий среди подростков. Об этом пишет «Парламентская газета».
— Мы все слышали или читали о резонансных случаях школьного насилия, травли, издевательств, скандалов и даже «шутинга», в результате которого погибали дети и взрослые, — отметил Крупник.
Депутат также обратил внимание на высокую нагрузку школьных психологов, которым приходится работать с 300 детьми в школах и 200 в детских садах, и призвал к пересмотру нормативов.
Предложение Крупника поддержала председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее мнению, наличие психолога в школе должно быть обязанностью, а не правом.
В Минпросвещения сообщили, что разделяют мнение о необходимости обязательных психологов в школах.
С травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, сталкивались 37% жителей Казани.
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