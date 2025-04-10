В России предложили сделать школьных психологов обязательными во всех учебных заведениях

Фото: Ринат Назметдинов

Депутат Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать штатных школьных психологов обязательными во всех образовательных учреждениях. Он считает, что постоянная поддержка детей опытными специалистами поможет снизить уровень буллинга, уменьшит тревожность и позволит избежать конфликтов и трагедий среди подростков. Об этом пишет «Парламентская газета».

— Мы все слышали или читали о резонансных случаях школьного насилия, травли, издевательств, скандалов и даже «шутинга», в результате которого погибали дети и взрослые, — отметил Крупник.

Депутат также обратил внимание на высокую нагрузку школьных психологов, которым приходится работать с 300 детьми в школах и 200 в детских садах, и призвал к пересмотру нормативов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предложение Крупника поддержала председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее мнению, наличие психолога в школе должно быть обязанностью, а не правом.

В Минпросвещения сообщили, что разделяют мнение о необходимости обязательных психологов в школах.

С травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, сталкивались 37% жителей Казани.

Рената Валеева