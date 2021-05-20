МВД по Татарстану подтвердило увольнение полицейского, опубликовавшего видео допроса Галявиева

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МВД по Татарстану официально подтвердило увольнение полицейского, который опубликовал в Интернете видео первого допроса Ильназа Галявиева.

«В МВД по Республике Татарстан по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник, распространивший данные сведения, уволен из органов внутренних дел. Кроме того, его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источников «Реального времени», речь идет об оперативнике, руководителем которого являлся начальник уголовного розыска казанского отдела полиции «Гвардейский» Руслан Литфуллин. Сам Литфуллин после скандала понижен в должности.

11 мая после совершения атаки на казанскую гимназию №175 в Интернете было опубликовано видео первого допроса Ильназа Галявиева. На нем Галявиев заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть.



Ольга Плешкова