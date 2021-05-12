«Дети беспрекословно слушались учителей»

Фото: Максим Платонов

«В целом вся система сработала»

Действия персонала гимназии №175 в Казани, где вчера в результате стрельбы погибли девять человек, были правильными. Об этом сегодня заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и подтвердила — если бы действия сотрудников были иными, то жертв могло быть гораздо больше.



К утру число пострадавших при стрельбе выросло с 21 (18 детей и трое взрослых) до 23 (20 детей и трое взрослых). Их состояние стабильное, сообщила Фазлеева, однако все равно рассматривается вопрос об отправке раненых на лечение в Москву. Этот вопрос по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой рассмотрел консилиум врачей. Согласно промежуточному решению, в столицу направят пятерых детей и троих взрослых.

Материальную помощь пострадавшим окажут после оценки судмедэкспертов — в зависимости от степени тяжести повреждений: по 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, и по 200 тысяч — легкой степени. Семьи погибших получат по 1 млн рублей до конца дня, сообщила министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова. Власти Татарстана также оплатят похороны погибших.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей до конца дня, сообщила министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова. Фото mon.tatarstan.ru

Что касается здания школы, то оно будет восстановлено по завершении следственных мероприятий, сообщила Фазлеева. Поручение уже дали Минстрою РТ.

— Вчера ряд работ уже был проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте. Далее работа будет произведена в максимально быстрые сроки в соответствии с поручением президента Республики Татарстан, — рассказала вице-премьер РТ, отметив, что пока занятия в школе приостановлены. Учеников 11-го класса перераспределят в школы №171 и №174, остальные будут учиться дистанционно. Учащиеся выпускных классов будут сдавать экзамены в обычном порядке.

В целом персонал и ученики школы вели себя правильно, констатировали власти.

— Действия администрации образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в школе знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушались учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили, — подчеркнула Фазлеева.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин заявил, что 175-я школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности.

«Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем. Есть разные формы охраны: ЧОП, есть и дневная охрана, и в такой форме. В данном случае охрана была», — отметил Хадиуллин. Фото mon.tatarstan.ru

— В этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. В целом вся система сработала. Нужно сказать, на начало учебного года здание было оснащено системой речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, системой видеонаблюдения и контроля управления доступом, кнопкой вызова полиции, металлодетекторами, также имеется ограждение, — сказал он.

Гимназия №175 в 2016 году получила металлодетекторы, которые находятся в рабочем состоянии, и оснащена системой доступа и контроля, поэтому все двери были заблокированы.

— Охрана имелась в лице вахтера — самое главное, она успела нажать на тревожную кнопку: сработали все структуры и пожарная сигнализация… Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем. Есть разные формы охраны: ЧОП, есть и дневная охрана, и в такой форме. В данном случае охрана была, — отметил Хадиуллин.

В целом после трагедии усилен контроль в детских садах, которые продолжают работать. Школы Казани сегодня не функционируют, в остальных образовательный процесс проходит в штатном режиме.

Фазлеева заявила, что цифры по погибшим и пострадавшим никто не скрывает, но секретная информация все же имеется. Фото mon.tatarstan.ru

«Такому процессу в том числе была свойственна и паника»

Фазлеева прояснила ситуацию с нападавшими — в самом начале сообщалось, что их двое, однако выяснилось, что был только один. По словам вице-премьера РТ, в дело вмешалась паника:

— Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один. Почему звучала [информация] о двух? Потому что такому процессу была свойственна и паника. И в момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что есть еще кто-то. Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники, они прошли все здание. Было установлено, что он [стрелок] один. И все, что происходит, это происходит только с одним человеком.

Зашла речь и о фейках. В том числе была распространена информация о человеке, который не совершал это преступление.

— Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никакого отношения? При этом была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этого человека надо было обеспечивать, — обеспокоенно сообщила Фазлеева.

Под конец она заявила, что цифры по погибшим и пострадавшим никто не скрывает, но секретная информация все же имеется.

— Мы не скрываем цифры, которые, к сожалению, на этом объекте есть. Не скрываем цифры жертв, не скрываем цифры поступивших в лечебные учреждения и с обращением после. Поэтому максимально пытаемся дать ту информацию, которая есть. Но, уважаемые коллеги, часть информации является закрытой, в том числе для присутствующих здесь спикеров, в связи с необходимостью завершения работы Следственного комитета, — заключила Фазлеева.

Дарья Пинегина