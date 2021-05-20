Бассейн в казанской гимназии №175 построят к началу нового учебного года

Фото: Максим Платонов (архив)

Бассейн в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, построят к началу учебного года. Этим по обращению президента Татарстана Рустама Минниханова займется «Татнефть».

На сегодняшний день разработкой эскизного проекта занимается институт «Татинвестгражданпроект». Строительство планируется начать в ближайшее время, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ремонтные работы в здании гимназии также планируется закончить к началу нового учебного года.

Напомним, проработать возможность строительства бассейна в гимназии №175 Минниханов поручил накануне. Школу планируют полностью обновить за это лето. Президент РТ поставил задачу поменять функционал, расположение некоторых кабинетов.





Татьяна Демина