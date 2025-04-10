Минстрой получит больше полномочий в подготовке кадров для строительства и ЖКХ

Фото: Олег Тихонов

Правительство расширило полномочия Минстроя в сфере подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь Минстрой сможет утверждать типовые образовательные программы в области строительства и ЖКХ, что позволит внедрить единые стандарты профессиональной переподготовки и обеспечить высокий уровень квалификации специалистов.

— Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по комплексному развитию населенных пунктов, и без квалифицированных кадров здесь не обойтись. Поэтому их подготовка — стратегически важная задача. Для этого в том числе была утверждена концепция подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года... А внедрение новых единых стандартов профессиональной переподготовки позволит обеспечить высокий уровень квалификации специалистов, — отметил вице-премьер Хуснуллин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, в настоящее время в строительстве и смежных отраслях в России задействовано более 11 млн человек.

Кроме того, Минстрою предоставлены полномочия по установлению базовых требований к качеству отделочных работ в новостройках, возводимых с привлечением средств дольщиков.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя о создании единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Рената Валеева