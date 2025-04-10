Конгрессмены требуют отставки Илона Маска из правительства США к 30 мая

Группа конгрессменов от Демократической партии США обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом отстранить миллиардера и предпринимателя Илона Маска от правительственной работы до 30 мая. Соответствующее письмо было направлено главе государства, об этом сообщает РИА «Новости».

— Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая, — говорится в официальном документе, подписанном членами Демократической партии.

Демократ Грег Касар заявил, что у них есть «все юридические и политические инструменты», а также «мощь общественного давления» для достижения отставки Маска.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее издание Politico сообщало о планах Трампа освободить Маска от занимаемой должности в ближайшие недели. По информации издания, некоторые чиновники администрации и союзники президента выражали «разочарование его непредсказуемостью» и считают миллиардера «политической обузой».

Напомним, что 1 апреля президент Трамп заявил о намерении департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Маском, прекратить свою работу «в какой-то момент». Трамп назвал Маска «талантливым парнем» и сообщил, что тот останется на своем посту еще 130 дней.

Рената Валеева