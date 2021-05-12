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В соцсетях появляются десятки фейковых аккаунтов казанского стрелка

15:11, 12.05.2021 1
В соцсетях появляются десятки фейковых аккаунтов казанского стрелка
Фото: соцсети

В соцсетях появляются десятки фейковых аккаунтов 19-летнего Ильназа Галявиева, который вчера устроил стрельбу в казанской гимназии. Неизвестные создают странички под его именем и с фотографией из его телеграм-канала либо аналогичным фото с закрытым лицом.

Сейчас в соцсети «ВКонтакте» насчитывается не менее 25 таких страничек. Некоторые из них закрыты, остальные видны для всех пользователей. Чаще всего в «статусе» упоминается фраза Галявиева на допросе «Я осознал, что я бог».

«Реальное время» направило информацию в МВД по РТ и прокуратуру Татарстана.

Напомним, что вчера 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, погибли девять человек. Сегодня ему изберут меру пресечения. В Татарстане объявлен траур.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Под этими фейками, могут быть реальные террористы вербовщики.
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