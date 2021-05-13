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В МВД объяснили, почему камеры системы «Безопасный город» в Казани не распознали оружие в руках Галявиева

13:18, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 4
В МВД объяснили, почему камеры системы «Безопасный город» в Казани не распознали оружие в руках Галявиева
Фото: realnoevremya.ru

Система «Безопасный город» в Казани не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, поскольку технологии заточены на распознавание нарушений ПДД. Об этом заявили в НИИ МВД.

— Я не удивлюсь, если в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи, — передает ТАСС слова научного сотрудника ведомства Геннадия Пучкова.

Фото: скриншот

Напомним, практически весь путь Ильназа Галявиева от дома до школы попал на камеры видеонаблюдения. Юноша шел с ружьем и двумя сумками по улице, никто из прохожих никак не среагировал на него.

Вчера генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов выразил мнение, что прохожие не отреагировали на Галявиева с автоматом на улице из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Бред какой, какие нарушения ПДД фиксирует камера, которая направлена на выход этого урода из своего подъезда. Просто те кто должен следить за камерами, сидят в своих смартфонах. Им нужно в первую очередь погоны снимать и их коррумпированному руководству, озабоченному исключительно набить свои карманы.
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  • Анонимно 13 май
    Парковка на тротуарах, зелёных зонах к примеру. А вообще, это просто отмыв бабла, потому что, что то стоящее разглядеть, возможно только менее чем с 2 - 3м.
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  • Анонимно 13 май
    Очень далеки Они от народа. А полиция - Их. Поэтому народ далёк от полиции.
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  • Анонимно 14 май
    Уютный дом только собирать деньги за видеонаблюдение может с бесплатных камер установленных по программе "Безопасный город" не устанавливая новых камер которые он должен был установить по решению общего собрания собственников помещений, которое сам же организовал. Руководство Уютного дома не знает работают ли эти видеокамеры, об этом мне сообщили из управляющей компании.
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