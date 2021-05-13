В МВД объяснили, почему камеры системы «Безопасный город» в Казани не распознали оружие в руках Галявиева

Система «Безопасный город» в Казани не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, поскольку технологии заточены на распознавание нарушений ПДД. Об этом заявили в НИИ МВД.

— Я не удивлюсь, если в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи, — передает ТАСС слова научного сотрудника ведомства Геннадия Пучкова.

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Напомним, практически весь путь Ильназа Галявиева от дома до школы попал на камеры видеонаблюдения. Юноша шел с ружьем и двумя сумками по улице, никто из прохожих никак не среагировал на него.

Вчера генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов выразил мнение, что прохожие не отреагировали на Галявиева с автоматом на улице из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности.

Татьяна Леухина