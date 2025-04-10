Участникам СВО могут разрешить усыновлять детей без личного присутствия в суде

Фото: Мария Зверева

Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий освободить действующих участников СВО от обязательного личного присутствия при рассмотрении дел об усыновлении ребенка. Документ опубликован в электронной базе палаты.

В настоящее время дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. Однако от семей участников СВО поступают обращения о невозможности реализовать право на усыновление ребенка супруги (пасынка, падчерицы) из-за невозможности личного присутствия на заседании суда.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта отмечают, что даже нотариально заверенная доверенность на представление интересов усыновителя (отчима ребенка) в суде не является для суда основанием для рассмотрения дела об усыновлении в отсутствие усыновителя.

Кроме того, согласование даты нового судебного заседания с учетом времени отпуска участника СВО часто невозможно из-за корректировки графиков отпусков командующими группировками войск, исходя из оперативной обстановки и необходимости выполнения боевых задач.

Рената Валеева