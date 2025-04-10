В Казани задержали сотрудника полиции за коррупцию

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По сообщению пресс-службы МВД по Татарстану, оперативники собственной безопасности ведомства задержали в Казани полицейского по подозрению в коррупции. Предварительно установлено, что в 2024 году он получил четыре тысячи рублей за передачу данных из информационной базы и 30 тысяч рублей за помощь в возвращении долга одному из заявителей.

СУ СК по Татарстану возбудило против сотрудника уголовное дело по двум статьям. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до 2 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Полицейского задержали согласно статьям 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса, и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель будет подвергнут строгим дисциплинарным мерам.

Рената Валеева