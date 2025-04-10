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Минобороны сообщило об освобождении Журавки в Сумской области

13:11, 10.04.2025
Минобороны сообщило об освобождении Журавки в Сумской области
Фото: Татьяна Демина

Российские военные взяли под контроль село Журавка, расположенное в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области, — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее российские военные также установили контроль над населенным пунктом Гуево в Курской области.

Рената Валеева

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