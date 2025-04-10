Минобороны сообщило об освобождении Журавки в Сумской области
Российские военные взяли под контроль село Журавка, расположенное в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области, — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что ранее российские военные также установили контроль над населенным пунктом Гуево в Курской области.
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