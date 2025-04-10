Исследование: жители Татарстана дольше всех в России выплачивают товарные кредиты

Фото: Михаил Захаров

Средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в России в феврале 2025 года сократился на 18,2% (на 3 месяца) по сравнению с февралем 2024 года и составил 13,3 месяца. Это самое низкое значение показателя за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Сокращение среднего срока POS-кредитов наблюдается с лета 2024 года на фоне снижения объемов их выдачи. По мнению экспертов НБКИ, это связано со снижением аппетита к риску у банков и уменьшением спроса на товарные кредиты со стороны граждан.

Среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наиболее продолжительный средний срок выданных POS-кредитов в феврале 2025 года отмечен в Татарстане (14,5 месяца), Кемеровской области (14,4 месяца), Ставропольском (14,3 месяца) и Краснодарском (14 месяца) краях, а также в Саратовской области (13,9 месяца).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов зафиксирован в Москве (12,2 месяца), Московской (12,5 месяца) и Нижегородской (12,8 месяца) областях, а также в Санкт-Петербурге (12,8 месяца) и Иркутской области (13,0 месяца).

Наиболее серьезная динамика снижения среднего срока POS-кредитов в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирована в Санкт-Петербурге (минус 24,7%), Московской (минус 24,2%) и Саратовской (минус 24%) областях, а также в Москве (минус 20,3%) и Ростовской области (минус 19,5%).

Татарстан вошел в топ-5 регионов России, где значительно увеличилась доля отказов по заявкам на POS-кредиты. В феврале 2025 года этот показатель вырос на 5,5 процентного пункта, достигнув 84%.



Рената Валеева